رونالدو يضع شرطا لمواصلة مشواره مع النصر السعودي

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حدد شرطا لمواصلة مشواره مع نادي النصر السعودي الذي انضم إليه في يناير 2023.

ويعد انتقال رونالدو أحد أهم الخطوات العالمية التي ساهمت في الترويج بشكل جيد لدوري روشن السعودي، من أجل جلب نجوم عالميين آخرين، أبرزهم كريم بنزيما ونيمار ورياض محرز.

وينتهي عقد رونالدو مع نادي النصر بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، حيث يرغب البرتغالي في جلب المزيد من الصفقات العالمية لفريقه قبل بداية الموسم الجديد وذلك من أجل حصد الألقاب.

ونقل موقع "سعودي" الرياضي عن شبكة "krrish" البرتغالية، أن رونالدو يبدو غير سعيد داخل النصر خلال الفترة الحالية، خاصة بعد خسارة كأس السوبر السعودي أمام الهلال (1-4).

وتابعت الشبكة، أن رونالدو يعتقد بأن النصر غير مؤهل لمنافسة الهلال في البطولات المحلية خلال الموسم الجاري.

وأوضحت أن "الدون" سيتواصل مع لجنة الاستقطابات في الدوري السعودي من أجل تحسين تشكيل النصر خلال موسم 2024-2025، ولكن في حال عدم الاستجابة سيكون قرار رونالدو هو مغادرة قلعة النصر والبحث عن اللعب لنادٍ آخر.

وأبرم النصر صفقتين فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بضم الحارس البرازيلي بينتو وانتداب سالم النجدي من صفوف نادي الفتح، فيما سيغلق سوق الانتقالات في السعودية خلال أيام.

المصدر: موقع "سعودي الرياضي"