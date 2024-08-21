عاجل.. صدور توجيه رئاسي يخص مطالب أبناء محافظة حضرموت

الأربعاء 21 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 400

قالت وكالة سبأ الحكومية، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وجه بتشكل لجنة رئاسية للنظر في مطالب أبناء محافظة حضرموت، والرفع بمقترحات حلها وفقا للقانون.

وحسب الوكالة، فقد ضمت اللجنة الرئاسية الدكتور سالم احمد الخنبشي، ووزيرا المالية سالم بن بريك، والتربية والتعليم طارق العكبري، والشيخ صالح سالم العامري، والشيخ عبد الله صالح الكثيري، واللواء عبد الرحيم احمد عتيق، والشيخ معروف بن عبدالله باعباد، والشيخ صالح بن عمر الشرفي، والدكتور محمد سالم باهبري.

ونص التوجيه، بتمكين اللجنة من القيام بمهامها كاملة لما فيه المصلحة العامة لابناء المحافظة، وتعزيز دور سلطتها المحلية، وفقا للوكالة.

وأشارت إلى أن هذه التوجيهات جاءت بناء على التفاهمات المعلنة خلال الزيارة الرئاسية الاخيرة لمحافظة حضرموت، وتجسيدا للمسؤولية الوطنية، والرغبة باشراك كافة المكونات في المساهمة على تجاوز تداعيات الازمة التمويلية الراهنة في المحافظة التي تسببت بها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وثمن جهود السلطة المحلية، والمكونات السياسية في تعزيز وحدة الصف، والنأي بالمحافظة عن أي توترات أو خلافات بينية، والتفرغ لتنميتها، وتخفيف معاناة مواطنيها.

وأكد العليمي، في هذا السياق حرص مجلس القيادة والحكومة على تعزيز امن واستقرار حضرموت وتلبية تطلعات ابنائها كنموذج يحتذى على كافة المستويات.