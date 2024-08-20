مأرب.. الدفاع المدني يصدر تحذيراً عاجلاً لـ جميع المواطنين وخاصة المتواجدين في الأودية

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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حذّر فرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة مأرب اليوم، من التواجد في الأودية أو بالقرب من ممرات ومجاري السيول المعروفة في ظل استمرار تأثر المحافظة بحالة المنخفض الجوي وغزارة الأمطار المتوقعة.



وحث الدفاع المدني، في بيان مقتضب، جميع المواطنين وخاصة المتواجدين في الأودية أو بالقرب من ممرات ومجاري السيول على سرعة الابتعاد عن هذه المناطق الخطرة وتجنب البقاء فيها أو الاقتراب منها لأي سبب كان.



وأكد البيان أنّ التحذيرات المتوالية من مركز الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تأثر جميع مديريات محافظة مأرب بحالة المنخفض الجوي و ما تشهده من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وصواعق رعدية متوقعة.



ودعا جميع المواطنين وخاصة الساكنين في الأودية أو بالقرب من ممرات ومجاري السيول المعروفة بسرعة الابتعاد عن مناطقهم تلك والانتقال بشكل عاجل وفوري إلى مناطق أخرى آمنة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.