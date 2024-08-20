مأرب.. الدفاع المدني يصدر تحذيراً عاجلاً لـ جميع المواطنين وخاصة المتواجدين في الأودية بعد اقتحامه وطرد العاملين.. مسؤول أممي يكشف حقيقة انسحاب المليشيات من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء مليشيات الحوثي تشن قصفًا مكثفًا بقذائف الهاون على محافظة الضالع يسفر عن سقوط ضحايا مدنيين توكل كرمان تكشف عن السفارات الغربية التي مكنت المليشيا الحوثية من السيطرة على شمال اليمن وسهلت حكم الحوثيين عليها تحرك رسمي بجزيرة بسقطرى يفتح ملفات الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة مباحثات يمنية صينية لانشاء بنك يمني صيني لخدمة الحركة التجارية وتوريد الأموال 126 مركزاً و 13 ألف طالباً وطالبة .. وكيل قطاع التحفيظ بالأوقاف يشيد بمستوى الإنجاز في المراكز الصيفية بمارب للإستهلاك الإعلامي.. تصريح جديد للحرس الثوري حول موعد الرد الإيراني على اغتيال هنية في عقر دارها بكم الصرف اليوم؟ آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن الهلال السعودي يضع شرطين مقابل الاستغناء عن سعود عبدالحميد لروما الإيطالي
حذّر فرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة مأرب اليوم، من التواجد في الأودية أو بالقرب من ممرات ومجاري السيول المعروفة في ظل استمرار تأثر المحافظة بحالة المنخفض الجوي وغزارة الأمطار المتوقعة.
وحث الدفاع المدني، في بيان مقتضب، جميع المواطنين وخاصة المتواجدين في الأودية أو بالقرب من ممرات ومجاري السيول على سرعة الابتعاد عن هذه المناطق الخطرة وتجنب البقاء فيها أو الاقتراب منها لأي سبب كان.
وأكد البيان أنّ التحذيرات المتوالية من مركز الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تأثر جميع مديريات محافظة مأرب بحالة المنخفض الجوي و ما تشهده من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وصواعق رعدية متوقعة.
ودعا جميع المواطنين وخاصة الساكنين في الأودية أو بالقرب من ممرات ومجاري السيول المعروفة بسرعة الابتعاد عن مناطقهم تلك والانتقال بشكل عاجل وفوري إلى مناطق أخرى آمنة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.