مليشيات الحوثي تشن قصفًا مكثفًا بقذائف الهاون على محافظة الضالع يسفر عن سقوط ضحايا مدنيين

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية شنت قصفًا مكثفًا بقذائف الهاون باتجاه بلدة قَرُوض الواقعة شمال غرب منطقة حجر بمحافظة الضالع.

وذكرت المصادر، عن إصابة طفل بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى حيث أجريت له عمليات جراحية في منطقة البطن، ولا يزال يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة.

وأوضحت المصادر، أن إحدى القذائف أصابت منزل المواطن عادل إسماعيل عبدول، مما أدى إلى إصابة ابنه سلطان بجروح بالغة، كما تسبب القصف في تطاير شظايا المقذوف في أنحاء المنزل، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين أفراد الأسرة بعد نجاتهم بأعجوبة.

وأشار المصادر إلى أن هذا القصف ليس الأول من نوعه، إذ تتعرض المنطقة باستمرار لاستهداف من قبل ميليشيات الحوثي منذ اندلاع المواجهات في مطلع عام 2019، مما فاقم من معاناة المدنيين وساهم في تدهور الوضع الإنساني بالمنطقة.

وقالت دائرة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي بمحافظة الضالع، أن هذه العملية والعمليات السابقة، إجرامية وغير مبررة بحق السكان.

وطالبت، المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان والداعمة لعملية السلام القيام بمسؤولياتها في ردع هذه الميليشيات ووقف انتهاكاتها بحق المدنيين في شمال وغرب محافظة الضالع وبقية المحافظات.

وأضافت، إلى أن بلدتي المشاريح وقروض تشهدان قصفًا مستمرًا من قبل الميليشيات الحوثية، مستهدفًا منازل المواطنين ومزارعهم وطرقاتهم بشكل مباشر، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين، أغلبهم من شريحة نساء وأطفال.