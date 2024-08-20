مأرب.. الدفاع المدني يصدر تحذيراً عاجلاً لـ جميع المواطنين وخاصة المتواجدين في الأودية بعد اقتحامه وطرد العاملين.. مسؤول أممي يكشف حقيقة انسحاب المليشيات من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء مليشيات الحوثي تشن قصفًا مكثفًا بقذائف الهاون على محافظة الضالع يسفر عن سقوط ضحايا مدنيين توكل كرمان تكشف عن السفارات الغربية التي مكنت المليشيا الحوثية من السيطرة على شمال اليمن وسهلت حكم الحوثيين عليها تحرك رسمي بجزيرة بسقطرى يفتح ملفات الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة مباحثات يمنية صينية لانشاء بنك يمني صيني لخدمة الحركة التجارية وتوريد الأموال 126 مركزاً و 13 ألف طالباً وطالبة .. وكيل قطاع التحفيظ بالأوقاف يشيد بمستوى الإنجاز في المراكز الصيفية بمارب للإستهلاك الإعلامي.. تصريح جديد للحرس الثوري حول موعد الرد الإيراني على اغتيال هنية في عقر دارها بكم الصرف اليوم؟ آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن الهلال السعودي يضع شرطين مقابل الاستغناء عن سعود عبدالحميد لروما الإيطالي
أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية شنت قصفًا مكثفًا بقذائف الهاون باتجاه بلدة قَرُوض الواقعة شمال غرب منطقة حجر بمحافظة الضالع.
وذكرت المصادر، عن إصابة طفل بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى حيث أجريت له عمليات جراحية في منطقة البطن، ولا يزال يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة.
وأوضحت المصادر، أن إحدى القذائف أصابت منزل المواطن عادل إسماعيل عبدول، مما أدى إلى إصابة ابنه سلطان بجروح بالغة، كما تسبب القصف في تطاير شظايا المقذوف في أنحاء المنزل، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين أفراد الأسرة بعد نجاتهم بأعجوبة.
وأشار المصادر إلى أن هذا القصف ليس الأول من نوعه، إذ تتعرض المنطقة باستمرار لاستهداف من قبل ميليشيات الحوثي منذ اندلاع المواجهات في مطلع عام 2019، مما فاقم من معاناة المدنيين وساهم في تدهور الوضع الإنساني بالمنطقة.
وقالت دائرة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي بمحافظة الضالع، أن هذه العملية والعمليات السابقة، إجرامية وغير مبررة بحق السكان.
وطالبت، المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان والداعمة لعملية السلام القيام بمسؤولياتها في ردع هذه الميليشيات ووقف انتهاكاتها بحق المدنيين في شمال وغرب محافظة الضالع وبقية المحافظات.
وأضافت، إلى أن بلدتي المشاريح وقروض تشهدان قصفًا مستمرًا من قبل الميليشيات الحوثية، مستهدفًا منازل المواطنين ومزارعهم وطرقاتهم بشكل مباشر، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين، أغلبهم من شريحة نساء وأطفال.