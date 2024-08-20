توكل كرمان تكشف عن السفارات الغربية التي مكنت المليشيا الحوثية من السيطرة على شمال اليمن وسهلت حكم الحوثيين عليها تحرك رسمي بجزيرة بسقطرى يفتح ملفات الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة مباحثات يمنية صينية لانشاء بنك يمني صيني لخدمة الحركة التجارية وتوريد الأموال 126 مركزاً و 13 ألف طالباً وطالبة .. وكيل قطاع التحفيظ بالأوقاف يشيد بمستوى الإنجاز في المراكز الصيفية بمارب للإستهلاك الإعلامي.. تصريح جديد للحرس الثوري حول موعد الرد الإيراني على اغتيال هنية في عقر دارها بكم الصرف اليوم؟ آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن الهلال السعودي يضع شرطين مقابل الاستغناء عن سعود عبدالحميد لروما الإيطالي الإتحاد العراقي لكرة القدم يوافق على تسجيل اللاعب اليمني الرئيس المصري للأمريكان: ''حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة'' اليمن تستعد لمواجهة ''جدري القردة'' بخطة تتضمن عدة مجالات
اتهمت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، السفارتين الأمريكية والبريطانية بالوقوف وراء تمكين زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية، عبدالملك الحوثي، من حكم المناطق الشمالية في اليمن.
وقالت توكل كرمان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": لولا السفارتان الامريكية والبريطانية لما حكم السيء عبدالملك وجماعته الإرهابية جزء من اليمن يوماً أو بعض يوم.
وأكدت كرمان أن هذه هي الحقيقة التي من الصعب المراء فيها.
تجدر الإشارة الى ان كلا من بريطانيا وامريكا هما من اعاقا ومنعتا عمليات تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية.
حيث أبلغت واشنطن التحالف والشرعية رفضها اي عمليات عسكرية تستهدف تحرير العاصمة اليمنية صنعاء عشية وصول الجيش الوطني الى مشارف محافظة صنعاء.
كما ابلغت لندن كلا من التحالف والشرعية رفضها اي عمليات عسكرية تهدف الى انتزاع ميناء الحديدة من ايدي المليشيا الحوثية.
وطوال السنوات التسع الماضية ترفض الدولتان اي ادانة صريحة للمليشيات الحوثية في مجلس الامن.