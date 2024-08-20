توكل كرمان تكشف عن السفارات الغربية التي مكنت المليشيا الحوثية من السيطرة على شمال اليمن وسهلت حكم الحوثيين عليها

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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اتهمت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، السفارتين الأمريكية والبريطانية بالوقوف وراء تمكين زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية، عبدالملك الحوثي، من حكم المناطق الشمالية في اليمن.

وقالت توكل كرمان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": لولا السفارتان الامريكية والبريطانية لما حكم السيء عبدالملك وجماعته الإرهابية جزء من اليمن يوماً أو بعض يوم.

وأكدت كرمان أن هذه هي الحقيقة التي من الصعب المراء فيها.

تجدر الإشارة الى ان كلا من بريطانيا وامريكا هما من اعاقا ومنعتا عمليات تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية.

حيث أبلغت واشنطن التحالف والشرعية رفضها اي عمليات عسكرية تستهدف تحرير العاصمة اليمنية صنعاء عشية وصول الجيش الوطني الى مشارف محافظة صنعاء.

كما ابلغت لندن كلا من التحالف والشرعية رفضها اي عمليات عسكرية تهدف الى انتزاع ميناء الحديدة من ايدي المليشيا الحوثية.

وطوال السنوات التسع الماضية ترفض الدولتان اي ادانة صريحة للمليشيات الحوثية في مجلس الامن.