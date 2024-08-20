تحرك رسمي بجزيرة بسقطرى يفتح ملفات الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة 

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ناقش اجتماع عقد بمحافظة سقطرى برئاسة المحافظ المهندس رافت الثقلي،اليوم، إجراءات الحفاظ وحماية أراضي وعقارات الدولة بالمحافظة.
وأكد الاجتماع الذي ضم مدير عام فرع الهيئة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محمد جمعان، على أهمية تكاتف الجهود للحفاظ على أراضي وعقارات الدولة، ومتابعة الإجراءات القانونية لضمان حمايتها، ومواجهة المعتدين عليها.
وشدد المحافظ الثقلي، على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان استعادة أراضي الدولة، ومنع البناء العشوائي، والحفاظ على الحجوزات المخصصة للمرافق الخدمية، والمخططات العامة لوحدات الجوار.
و أستعرض جمعان، نشاط المكتب، والجهود التي تُبذل لمواجهة الاعتداءات التي تطال أراضي الدولة، وإجراءات تنظيم عملية التسجيل العقاري.