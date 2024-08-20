126 مركزاً و 13 ألف طالباً وطالبة .. وكيل قطاع التحفيظ بالأوقاف يشيد بمستوى الإنجاز في المراكز الصيفية بمارب

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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أكد مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بمأرب - حسن أحمد القبيسي، أن عدد المراكز الصيفية في المحافظة بلغت 126مركزا، بعدد 13000 طالب وطالبه، بإشراف كامل من المكتب ورعاية من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة.. لافتا إلى أن المراكز الصيفية في المحافظة بدأت منذ شهر يوليو المنصرم وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري أغسطس 2024م.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وكيل قطاع مدارس التحفيظ بوزارة الأوقاف والإرشاد، الشيخ حسن الشيخ بتكليف من وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، لمكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب للاطلاع على مستوى الإنجاز في المراكز الصيفية بمحافظة مأرب.

وعبر الوكيل الشيخ عن سعادته بمستوى الإنجاز، مشيدا بدور المراكز الصيفية في تحصين الطلاب من الأفكار المنحرفة والمتطرفة، وغرس القيم الاسلامية الوسطية، وحفظ أوقات الطلاب لما ينفعهم في دينهم ودنياهم.