مباحثات يمنية صينية لانشاء بنك يمني صيني لخدمة الحركة التجارية وتوريد الأموال 126 مركزاً و 13 ألف طالباً وطالبة .. وكيل قطاع التحفيظ بالأوقاف يشيد بمستوى الإنجاز في المراكز الصيفية بمارب للإستهلاك الإعلامي.. تصريح جديد للحرس الثوري حول موعد الرد الإيراني على اغتيال هنية في عقر دارها بكم الصرف اليوم؟ آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن الهلال السعودي يضع شرطين مقابل الاستغناء عن سعود عبدالحميد لروما الإيطالي الإتحاد العراقي لكرة القدم يوافق على تسجيل اللاعب اليمني الرئيس المصري للأمريكان: ''حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة'' اليمن تستعد لمواجهة ''جدري القردة'' بخطة تتضمن عدة مجالات في بريطانيا.. الآلاف يطالبون بتعويضات مالية ضخمة بسبب لقاح ميسي خارج تشكيلة الأرجنتين أمام تشيلي وكولومبيا
أكد مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بمأرب - حسن أحمد القبيسي، أن عدد المراكز الصيفية في المحافظة بلغت 126مركزا، بعدد 13000 طالب وطالبه، بإشراف كامل من المكتب ورعاية من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة.. لافتا إلى أن المراكز الصيفية في المحافظة بدأت منذ شهر يوليو المنصرم وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري أغسطس 2024م.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وكيل قطاع مدارس التحفيظ بوزارة الأوقاف والإرشاد، الشيخ حسن الشيخ بتكليف من وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، لمكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب للاطلاع على مستوى الإنجاز في المراكز الصيفية بمحافظة مأرب.
وعبر الوكيل الشيخ عن سعادته بمستوى الإنجاز، مشيدا بدور المراكز الصيفية في تحصين الطلاب من الأفكار المنحرفة والمتطرفة، وغرس القيم الاسلامية الوسطية، وحفظ أوقات الطلاب لما ينفعهم في دينهم ودنياهم.