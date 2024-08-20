للإستهلاك الإعلامي.. تصريح جديد للحرس الثوري حول موعد الرد الإيراني على اغتيال هنية في عقر دارها بكم الصرف اليوم؟ آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن الهلال السعودي يضع شرطين مقابل الاستغناء عن سعود عبدالحميد لروما الإيطالي الإتحاد العراقي لكرة القدم يوافق على تسجيل اللاعب اليمني الرئيس المصري للأمريكان: ''حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة'' اليمن تستعد لمواجهة ''جدري القردة'' بخطة تتضمن عدة مجالات في بريطانيا.. الآلاف يطالبون بتعويضات مالية ضخمة بسبب لقاح ميسي خارج تشكيلة الأرجنتين أمام تشيلي وكولومبيا السعودية.. نجاح أول عملية استبدال صمام للقلب بآخر دون غرز جراحية الصواعق الرعدية تقتل 14 شخصا في محافظة واحدة فقط
جدد الحرس الثوري الايراني التأكيد أن الضربة على اسرائيل آتية، إلا أنها قد تطول، في وقت كانت منطقة الشرق الأوسط تترقب الرد الانتقامي لإيران على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في عقر دارها أواخر يوليو الماضي.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني، إن فترة انتظار إسرائيل قد تكون طويلة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء ""على العدو أن ينتظر ويترقب ضرباتنا المحسوبة والدقيقة".
إلى ذلك، اعتبر أن "الوقت يلعب لصالح بلاده"، مكررا القول فترة انتظار الرد الانتقامي قد تطول كثيرا.
وأردف قائلا:" على إسرائيل والمستوطنين أن يتذوقوا مرارة الانتظار". وأضاف "نحن نتحكم بالوقت ولا أحد يستطيع أن يتكهن كيفية الثأر لهنية".
وشدد على أن رد بلاده هذه المرة سيكون مختلفاً جدا عن السابق. وختم قائلا:" ردنا سيؤدب إسرائيل جيداً، فعليها أن تترقب.