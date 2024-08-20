للإستهلاك الإعلامي.. تصريح جديد للحرس الثوري حول موعد الرد الإيراني على اغتيال هنية في عقر دارها

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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جدد الحرس الثوري الايراني التأكيد أن الضربة على اسرائيل آتية، إلا أنها قد تطول، في وقت كانت منطقة الشرق الأوسط تترقب الرد الانتقامي لإيران على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في عقر دارها أواخر يوليو الماضي.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني، إن فترة انتظار إسرائيل قد تكون طويلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء ""على العدو أن ينتظر ويترقب ضرباتنا المحسوبة والدقيقة".

إلى ذلك، اعتبر أن "الوقت يلعب لصالح بلاده"، مكررا القول فترة انتظار الرد الانتقامي قد تطول كثيرا.

وأردف قائلا:" على إسرائيل والمستوطنين أن يتذوقوا مرارة الانتظار". وأضاف "نحن نتحكم بالوقت ولا أحد يستطيع أن يتكهن كيفية الثأر لهنية".

وشدد على أن رد بلاده هذه المرة سيكون مختلفاً جدا عن السابق. وختم قائلا:" ردنا سيؤدب إسرائيل جيداً، فعليها أن تترقب.