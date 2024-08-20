بكم الصرف اليوم؟ آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 20/08/2024
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 535
بيع الدولار 538
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1911
بيع الدولار 1915
شراء السعودي 499
بيع السعودي 501