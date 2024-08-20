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بكم الصرف اليوم؟ آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 20/08/2024

 

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                535

بيع الدولار                  538

شراء السعودي            140

بيع السعودي              140.30

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1911

بيع الدولار                  1915

شراء السعودي             499

بيع السعودي                501

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