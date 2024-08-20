للإستهلاك الإعلامي.. تصريح جديد للحرس الثوري حول موعد الرد على اغتيال هنية في عقر الديار الإيرانية بكم الصرف اليوم؟ آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن الهلال السعودي يضع شرطين مقابل الاستغناء عن سعود عبدالحميد لروما الإيطالي الإتحاد العراقي لكرة القدم يوافق على تسجيل اللاعب اليمني الرئيس المصري للأمريكان: ''حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة'' اليمن تستعد لمواجهة ''جدري القردة'' بخطة تتضمن عدة مجالات في بريطانيا.. الآلاف يطالبون بتعويضات مالية ضخمة بسبب لقاح ميسي خارج تشكيلة الأرجنتين أمام تشيلي وكولومبيا السعودية.. نجاح أول عملية استبدال صمام للقلب بآخر دون غرز جراحية الصواعق الرعدية تقتل 14 شخصا في محافظة واحدة فقط
اشترطت إدارة نادي الهلال السعودي تسهيل إجراءات الاستغناء عن البرازيلي رينان لودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إضافة إلى تخصيص ميزانية للتعاقد مع ظهير أيمن دولي أجنبي من أجل الموافقة على انتقال سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي، وفقا لتقرير صحفي محلي.
وذكر موقع (الرياضية) السعودي الألكتروني أن الإيطالي دانييلي دي روسي، مدرب روما يصر على التعاقد مع الدولي السعودي بعد مقارنة أرقامه مع خيارات أخرى في خانة الظهير الأيمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
أمام ذلك، لم يرد الهلال رسميا بالرفض، أو القبول على الخطاب الذي تلقاه عبر البريد الإلكتروني من النادي الإيطالي، ما يفتح باب الأمل أمام نادي العاصمة الإيطالية حتى الآن لقبول عرضه.