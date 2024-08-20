الهلال السعودي يضع شرطين مقابل الاستغناء عن سعود عبدالحميد لروما الإيطالي

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اشترطت إدارة نادي الهلال السعودي تسهيل إجراءات الاستغناء عن البرازيلي رينان لودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إضافة إلى تخصيص ميزانية للتعاقد مع ظهير أيمن دولي أجنبي من أجل الموافقة على انتقال سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي، وفقا لتقرير صحفي محلي.

وذكر موقع (الرياضية) السعودي الألكتروني أن الإيطالي دانييلي دي روسي، مدرب روما يصر على التعاقد مع الدولي السعودي بعد مقارنة أرقامه مع خيارات أخرى في خانة الظهير الأيمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أمام ذلك، لم يرد الهلال رسميا بالرفض، أو القبول على الخطاب الذي تلقاه عبر البريد الإلكتروني من النادي الإيطالي، ما يفتح باب الأمل أمام نادي العاصمة الإيطالية حتى الآن لقبول عرضه.