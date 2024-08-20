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الإتحاد العراقي لكرة القدم يوافق على تسجيل اللاعب اليمني

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
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وافق الاتحاد العراقي لكرة القدم على تسجيل اللاعب اليمني في دوري نجوم العراق للموسم الجديد.

كما وافق على تسجيل 6 لاعبين محترفين على أن يتم مشاركة 6 لاعبين فقط في التشكيلة الأساسية.

ويحترف في الدوري العراقي عدد من اللاعبين اليمنيين.

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