للإستهلاك الإعلامي.. تصريح جديد للحرس الثوري حول موعد الرد على اغتيال هنية في عقر الديار الإيرانية بكم الصرف اليوم؟ آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن الهلال السعودي يضع شرطين مقابل الاستغناء عن سعود عبدالحميد لروما الإيطالي الإتحاد العراقي لكرة القدم يوافق على تسجيل اللاعب اليمني الرئيس المصري للأمريكان: ''حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة'' اليمن تستعد لمواجهة ''جدري القردة'' بخطة تتضمن عدة مجالات في بريطانيا.. الآلاف يطالبون بتعويضات مالية ضخمة بسبب لقاح ميسي خارج تشكيلة الأرجنتين أمام تشيلي وكولومبيا السعودية.. نجاح أول عملية استبدال صمام للقلب بآخر دون غرز جراحية الصواعق الرعدية تقتل 14 شخصا في محافظة واحدة فقط
وافق الاتحاد العراقي لكرة القدم على تسجيل اللاعب اليمني في دوري نجوم العراق للموسم الجديد.
كما وافق على تسجيل 6 لاعبين محترفين على أن يتم مشاركة 6 لاعبين فقط في التشكيلة الأساسية.
ويحترف في الدوري العراقي عدد من اللاعبين اليمنيين.