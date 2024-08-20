اليمن تستعد لمواجهة ''جدري القردة'' بخطة تتضمن عدة مجالات

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية أمس أنها عززت استعدادها لمكافحة الجدري وسط مخاطر محتملة لانتشار المرض في البلاد.

وأشار بيان صادر عن وزارة الصحة إلى عقد اجتماع صحي واسع برئاسة وكيل وزارة الرعاية الصحية الأولية علي الوليدي لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالجدري، عقب ظهور حالات في بعض الدول الأفريقية وما يرتبط بها من مخاوف من وصول الوباء إلى اليمن.

وخلال الاجتماع، شدد الوليدي على الحاجة إلى جهد موحد لتعزيز التأهب واليقظة الصحية ضد المخاطر المحتملة للجدري.

وشدد على أهمية وضع خطة مشتركة تضم جميع الإدارات ذات الصلة في وزارة الصحة العامة والسكان.

وتتضمن الخطة عدة مجالات رئيسية، مثل وضع تعريف موحد لحالات الجدري بما يتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، وإعداد بروتوكولات العلاج، وتكثيف جهود التثقيف والتوعية الصحية، وتعزيز جاهزية أجنحة العزل.

كما تدعو الخطة إلى زيادة مراقبة الوباء، وتحسين جاهزية المختبرات المركزية، وتفعيل المراقبة عند نقاط الدخول وبين المهاجرين غير الشرعيين الذين قد يشكلون خطر نقل المرض.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه القطاع الصحي في اليمن في التدهور، مع انتشار الأمراض والأوبئة في جميع أنحاء البلاد، التي تجتاحها الحرب منذ ما يقرب من عقد من الزمن.