في بريطانيا.. الآلاف يطالبون بتعويضات مالية ضخمة بسبب لقاح

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أظهرت أرقام جديدة أن ما يقرب من 14 ألف شخص في بريطانيا تقدموا بطلبات للحصول على مدفوعات من الحكومة مقابل الضرر المزعوم الناجم عن لقاحات كوفيد -19.

وتظهر الأرقام التي حصلت عليها صحيفة "التلغراف" بموجب طلبات حرية المعلومات، أنه تم بالفعل منح تعويضات مالية لحالات تشمل الإصابة بسكتة دماغية ونوبات قلبية وجلطات دموية خطيرة والتهاب بالحبل الشوك وشلل الوجه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن حوالي 97% من الأفراد الذين قدموا طلبات للحصول على تعويضات مالية تم تلقيحهم بلقاح "أسترازينيكا" مع عدد قليل فقط من التعويضات المدفوعة مقابل الأضرار الناجمة عن "فايزر" أو "موديرنا".

ومنذ تأسيس نظام دفع أضرار اللقاحات (VDPS) في عام 1979، كان هناك حوالي 16000 طلب، لكن لقاح كوفيد شكل الغالبية العظمى من المطالبات.

وقد تم رفض أكثر من 5500 مطالبة، في حين تم رفض 519 أخرى قبل إجراء تقييم طبي.

وعلى الرغم من أن ما يقرب من 1000 شخص يطالبون بإعادة النظر في قضاياهم، فقد تم إخبار 12 شخصا فقط بأن سيتلقون تعويضا.

يشار إلى أنه على الرغم من التحذيرات والعدد المتزايد لحالات التخثر، واصلت حكومة المملكة المتحدة التوصية بجرعة "أسترازينيكا"، على الرغم من توقف التطعيم في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والدنمارك والنرويج وهولندا والسويد ولاتفيا بحلول مارس .