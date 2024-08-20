ميسي خارج تشكيلة الأرجنتين أمام تشيلي وكولومبيا

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم ليونيل سكالوني، قائمة المنتخب التي ستخوض مباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت القائمة غياب قائد منتخب الأرجنتيني ونادي إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي "37عاما" بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ مشاركته في بطولة نهائي كوبا أمريكا، التي أقيمت في الولايات المتحدة.

وكان ميسي، غادر الملعب بعد مضي ساعة من المباراة التي فازت فيها الأرجنتين على كولومبيا بهدف دون رد في نهائي المسابقة.

وتلتقي الأرجنتين مع تشيلي في الخامس من سبتمبر المقبل، قبل أيام من المواجهة الثانية أمام منتخب كولومبيا في العاشر من الشهر ذاته.