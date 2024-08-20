توقعات بأمطار غزيرة ورياح شديدة خلال الـ72 ساعة القادمة

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، استمرار تأثر اليمن بأمطار رعدية ورياح شديدة.

وقال المركز في نشرة تحذيرية لمدة 72 ساعة صادرة عنه، من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة بعضها مصحوبة بالبرد والرياح الشديدة على المرتفعات والمنحدرات والسهول الساحلية الغربية".

وأضاف " ومن المتوقع أيضا استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها رعدية ومصحوبة بالرياح الشديدة على أجزاء من صحاري ومرتفعات وهضاب وسواحل محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين ولحج، وكذا أجزاء من محافظات البيضاء والجوف ومأرب والضالع وعدن، إضافة الى رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة على أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والمناطق الواقعة في مدى السحب الرعدية".