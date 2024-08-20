صدمة كبيرة وغير متوقعة .. الأرجنتين من دون ميسي في تصفيات مونديال 2026

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انسحب ليونيل ميسي من صفوف المنتخب الأرجنتيني خلال مشواره في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، في ظل استمرار تعافيه من إصابة في الكاحل لحقت به في نهائي كوبا أمريكا.
وغادر ميسي نجم منتخب الأرجنتيني ونادي إنتر ميامي الأمريكي، الملعب بعد مضي ساعة من المباراة التي فاز فيها منتخب التانغو على نظيره الكولومبي بهدف دون رد في نهائي كوبا أمريكا الشهر الماضي.
ولم يشارك ميسي (37 عاما) في مباراة كل نجوم الدوري الأمريكي؛ بسبب الإصابة في أربطة الكاحل الأيمن، دون تحديد موعد لعودته للمباريات.
واستدعى ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتيني بعض النجوم لقائمته، أبرزهم جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز ونيكولاس غونزاليس كما نال فالينتين كاستييانوس مهاجم لاتسيو الإيطالي، الاستدعاء الأول لمنتخب التانغو.
وتلتقي الأرجنتين مع تشيلي في بوينس آيرس في الخامس من سبتمبر، قبل السفر لمواجهة كولومبيا في بوجوتا بعدها بخمسة أيام في تصفيات المونديال