اشتباكات طاحنة بين قوات عسكرية مدعومة من الإمارات في محافظة أبين أنباء عن 5 قتلى ومصابين

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت قوات العمالقة المدعومة من الإمارات، الاثنين، مقتل 3 من عناصرها في اشتباكات اندلعت مع قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم أيضا إماراتيا جنوبي اليمن.

وأفاد بيان صادر عن اللواء 32 عمالقة بأن ضابطا باللواء واثنين من أفراده قتلوا في اشتباكات اندلعت في حاجز تفتيش تديره قوات "الحزام الأمني" في مديرية المحفد بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقال البيان إنه في أثناء وصول ركن استطلاع الكتيبة الأولى التابعة للواء 23 عمالقة، وافي درعان، مع اثنين من أفراد الكتيبة إلى نقطة "القوز" في مثلث المحفد بأبين، متوجهين نحو مقر اللواء في محافظة شبوة المجاورة لها، تعرضت النقطة التابعة للحزام الأمني لهجوم من عنصرين استقلا مركبة "درعان"، أسفر عن مقتل قائدها وعنصر آخر، بينما قام أفراد النقطة بفتح النار على المركبة، وقتل كل من فيها، بمن فيهم ركن استطلاع الكتيبة الأولى باللواء 32 عمالقة.

وأعتبر اللواء 32 عمالقة الهجوم الذي تعرضت له النقطة الأمنية التابعة للحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله، بأنه "إرهابي"، كما نعى في الوقت نفسه مقتل جنوده إضافة إلى جنود قوات الحزام، وكلاهما تدعمه أبوظبي.

وجاءت هذه العملية بعد ثلاثة أيام من تفجير استهدف ثكنة عسكرية تابعة لقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين، أسفر عن مقتل 16 جنديا وإصابة 18 آخرين.

وقال محمد النقيب، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، إن "هجوما بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف ثكنة لقواتنا في مديرية مودية بمحافظة أبين