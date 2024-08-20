نمو التبادل التجاري بين الاحتلال ودول عربية.. الإمارات في الصدارة

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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كشف "معهد السلام لاتفاقات أبراهام"، أحدث بيانات المكتب المركزي للإحصاء في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن تسجيل نمو في حجم التبادل التجاري بين الاحتلال ودول عربية، خلال النصف الأول من عام 2024.

الإمارات

وبلغ حجم التجارة بين الاحتلال والإمارات 271.9 مليون دولار في حزيران/يونيو الماضي، بزيادة قدرها 5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق٬ وفقا لما أوردته المنظمة عن مؤسسة الإحصاء الإسرائيلي.

ووصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.66 مليار دولار، محققا نمواً بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023٬ وذلك وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

البحرين وأضافت المنظمة أن التجارة مع البحرين شهدت قفزة كبيرة، حيث بلغت 16.8 مليون دولار في حزيران/يونيو الماضي، بزيادة 740 بالمئة عن حزيران/يونيو 2023.

اقرأ أيضا: انكماش في الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني من هذا العام وارتفع حجم التبادل التجاري بين المنامة والاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 879 بالمئة ليصل إلى 70.5 مليون دولار.

المغرب

ووصل حجم التبادل التجاري بين المغرب والاحتلال إلى 8.5 مليون دولار في حزيران/يونيو للعام الجاري، بزيادة 124 بالمئة عن العام السابق.

بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الستة الأولى 53.2 مليون دولار، بنمو 64 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

مصر

كما أظهرت البيانات زيادة ملحوظة في التجارة بين الاحتلال ومصر، حيث بلغت قيمتها 35 مليون دولار في حزيران/يونيو للعام الجاري، بزيادة قدرها 29 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

ووصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 246.6 مليون دولار، محققا نموا بنسبة 53 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الأردن

في المقابل، شهدت التجارة بين الاحتلال والأردن تراجعا، حيث بلغت 35 مليون دولار في حزيران/يونيو العام الجاري، بانخفاض 14 بالمئة عن حزيران/يونيو الماضي.

وانخفض حجم التبادل التجاري بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 213.8 مليون دولار٬ خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويعتبر معهد السلام لاتفاقيات أبراهام منظمة أمريكية غير حزبية وغير ربحية تركز على دعم تنفيذ وتوسيع اتفاقيات السلام بين الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية. وأتاحت اتفاقيات أبراهام التي تم توقيعها في عام 2020 بدعم من الولايات المتحدة، للاحتلال الإسرائيلي تطبيع علاقاته مع البحرين والإمارات.

وقد انضمت هذه الدول إلى مصر والأردن، اللتين وقعتا اتفاقيات سلام مع إسرائيل في عامي 1979 و1994 على التوالي. أكد معهد السلام لاتفاقيات أبراهام، في منشور على منصة "إكس"، أن هذه الأرقام تعكس ديناميكية العلاقات التجارية في المنطقة.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي يظل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والازدهار والسلام في الشرق الأوسط على المدى الطويل.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي٬ خلفت أكثر من 132 ألفا بين شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة. وفي تجاهل للمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب شن الحرب متجاهلة قرار