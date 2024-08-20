اشتعال معارك طاحنة وأوكرانيا تعلن السيطرة على 1250 كيلومتراً مربعاً و92 بلدة في روسيا

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قوات بلاده سيطرت على أكثر من 1250 كيلومتراً مربعاً و92 بلدة في منطقة كورسك الروسية التي تشهد هجوماً غير مسبوق منذ السادس من أغسطس (آب).

وقال زيلينسكي، في خطاب أمام سفراء في كييف، إن «المقاتلين الأوكران يواصلون عملياتهم الدفاعية في منطقة كورسك.

حتى الآن، سيطرت قواتنا على أكثر من 1250 كيلومتراً مربعاً من أراضي كورسك و92 بلدة».

وحث زيلينسكي حلفاء أوكرانيا على السماح بشن ضربات بأسلحة غربية في عمق روسيا، قائلاً إن منع ذلك هو السبب الرئيسي لعجز القوات الأوكرانية عن وقف تقدم القوات الروسية على خط المواجهة في الشرق