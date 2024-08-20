نمو التبادل التجاري بين الاحتلال ودول عربية.. الإمارات في الصدارة موجة أمطار وسيول ضربت محافظات يمنية و عشرات الضحايا وآلاف المشردين اشتعال معارك طاحنة وأوكرانيا تعلن السيطرة على 1250 كيلومتراً مربعاً و92 بلدة في روسيا واتساب يحظر الرسائل من هذه الحسابات تعرف على اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف فى افتتاحية الدورى الإنجليزى عبر التاريخ وزير الخارجية الأمريكي يعلن أن اسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ويتحدث عن الخطوة القادمة هيئة التشاور والمصالحة :جهود السلام والحالة الاقتصادية التي يمر بها اليمن تستدعي معالجات عاجلة من التحالف مسؤول حكومي رفيع يكشف حقيقة تلقي الحكومة مقترحات أممية لتوحيد العملة والبنك المركزي بيان مشترك لـ أكثر من 45 منظمة يدعو لتعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة المليشيات قبائل لقموش بـ شبوة تحدد مهلة زمنية للكشف عن مصير أبنائها المخفيين منذ سنوات في عدن
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قوات بلاده سيطرت على أكثر من 1250 كيلومتراً مربعاً و92 بلدة في منطقة كورسك الروسية التي تشهد هجوماً غير مسبوق منذ السادس من أغسطس (آب).
وقال زيلينسكي، في خطاب أمام سفراء في كييف، إن «المقاتلين الأوكران يواصلون عملياتهم الدفاعية في منطقة كورسك.
حتى الآن، سيطرت قواتنا على أكثر من 1250 كيلومتراً مربعاً من أراضي كورسك و92 بلدة».
وحث زيلينسكي حلفاء أوكرانيا على السماح بشن ضربات بأسلحة غربية في عمق روسيا، قائلاً إن منع ذلك هو السبب الرئيسي لعجز القوات الأوكرانية عن وقف تقدم القوات الروسية على خط المواجهة في الشرق