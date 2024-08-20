تعرف على اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف فى افتتاحية الدورى الإنجليزى عبر التاريخ

الثلاثاء 20 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يتصدر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في المباراة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي، السبت، بعدما انفرد برقم قياسي جديد في البريميرليج، بتسجيل أول أهدافه فى شباك إيبسويتش فى المباراة التي جمعتهما على ملعب "بورتمان رود" فى الجولة الافتتاحية من بطولة "بريميرليج" للموسم الجارى 2024-25.



وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف فى المباريات الافتتاحية فى الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيل 9 أهداف فى ثمانية مواسم مع نادي ليفربول، وفض صلاح الشراكة مع أكثر لاعب تسجيلا للأهداف فى افتتاحيات بريميرليج مع الأساطير آلان شيرر، وفرانك لامبارد، وواين روني ولكل منهم 8 أهداف فقط.

كما وصل الدولي المصري محمد صلاح للمساهمة التهديفية رقم 300 فى 350 مباراة حتى الآن بقميص ليفربول.

وبهدفه ضد إبسويتش، نجح محمد صلاح خلال مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيل 9 أهداف في المواسم الثمانية مع نادي ليفربول مما جعله أكثر لاعب في تاريخ "بريميرليج" يسجل أهدافًا في المباريات الافتتاحية.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في 350 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، بعد مواجهة إيبسويتش تاون، سجل خلالها 212 هدفا وقدم 90 أسيست، منذ قدومه من روما الإيطالي في صيف 2017.

وضمت قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في المباراة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي كلا من:

محمد صلاح _ 9 أهداف.

واين روني _ 8 أهداف.

الآن شيرار _ 8 أهداف.

فرنك لامبارد _ 8 أهداف.