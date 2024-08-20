وزير الخارجية الأمريكي يعلن أن اسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ويتحدث عن الخطوة القادمة

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنـياهو، أكد له أنه يدعم الاقتراح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وطالب بلينكن حماس بالموافقة عليه.
ـ نتنياهو وافق على مقترح وقف إطلاق النار
وقال بلينكن للصحفيين: “نتنياهو أكد لي أن إسرائيل قبلت مقترح وقف إطلاق النار الذي تم تقديمه، ويتعين على حماس الآن قبوله”.
وأضاف بلينكن: “نتطلع لقبول حماس هذا المقترح للتقريب بين مواقف الطرفين”، مؤكداً أن “التوصل لوقف دائم لإطلاق النار هو الوسيلة المثلى لإطلاق سراح الرهائن”.
وحذر من أنه “كلما طال أمد النزاع سيعاني الرهائن أكثر وسيلقون حتفهم”، كما قال: “على الجميع أن يتجنب اتخاذ خطوات أو إجراءات تصعد التوتر وتوسع رقعة العنف”.
وأيضاً، أكد بلينكن أن سيتوجه إلى مصر وقطر للدفع بشأن التوصل إلى صفقة، مشيراً إلى أنه “خلال الأيام المقبلة سيعمل الخبراء على تقديم فهم واضح لتنفيذ الاتفاق”.
ووزير الخارجية الأمريكي يزور المنطقة في أحدث مهمة دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطـلاق النار في غزة، وقال إنها “قد تكون الفرصة الأفضل وربما الأخيرة”.
والجدير ذكره أنه من المقرر استئناف المحادثات، التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، هذا الأسبوع، في القاهرة، بعد اجتماع استمر يومين في الدوحة، الأسبوع الماضي، ركز على سد الفجوات بين الجانبين.