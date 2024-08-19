هيئة التشاور والمصالحة :جهود السلام والحالة الاقتصادية التي يمر بها اليمن تستدعي معالجات عاجلة من التحالف

الإثنين 19 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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قالت هيئة التشاور والمصالحة، الإثنين، إن جهود السلام، والحالة الاقتصادية التي يمر بها اليمن، تستدعي معالجات جادة وعاجلة ودعم استثنائي من التحالف العربي.



جاء ذلك خلال اجتماع مرئي لرئاسة هيئة التشاور والمصالحة، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، وبحضور نواب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري.



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئاسة الهيئة بحث المستجدات السياسية والاقتصادية في البلاد، لا سيما جهود السلام، والحالة الاقتصادية التي يمر بها اليمن، داعية التحالف لمعالجات جادة وعاجلة وتقديم دعم استثنائي.



وأضافت أنها ناقشت مستجدات الأوضاع في محافظة حضرموت والجهود المبذولة للتهدئة والحل.



وأدانت رئاسة الهيئة، العمليات الإرهابية في محافظة أبين التي استهدفت قوات اللواء الثالث دعم واسناد، مؤكدة على ضرورة إيلاء جهود مكافحة الارهاب أهمية خاصة من قبل جميع الأطراف.



واستنكرت الهيئة استمرار جماعة الحوثي في حملاتها القمعية ضد المواطنين في محافظة البيضاء وعدد من المحافظات الأخرى، والاعتقالات والاختطافات التي طالت الموظفين والعاملين في المنظمات الدولية والناشطين، مشيرة الى ان "هذه الاتهامات الملفقة والاجراءات غير القانونية ليست الا تأكيد جديد على رفض الحوثي للسلام".



ونددت رئاسة الهيئة باستمرار جماعة الحوثي في الاستيلاء على منازل وأموال وممتلكات المواطنين وإصدار أحكام بالإعدامات ونشر وتلفيق الاتهامات للقيادات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية.