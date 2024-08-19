قبائل لقموش بـ شبوة تحدد مهلة زمنية للكشف عن مصير أبنائها المخفيين منذ سنوات في عدن قيادي حوثي ينهي حياة مواطن رمياً بالرصاص والقبائل تنفذ هجوماً واسعاً على مواقع المليشيات رداً على الجريمة سلطنة عمان تكشف عن إجمالي أصولها السيادية .. تعرف على ثروة السلطنة المليارية وكالة الاستخبارات الأميركية توثق شيخوخة السكان حول العالم وتحدد سكان الدول الأكثر تراجعاً واليمن تتصدر ضمن اعلى الدول نموا في السكان منظمة دولية تكشف ما أخفته المليشيا الحوثية حول الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة.. تفاصيل الكوارث المدمرة على اليمنيين خبراء بارزون يكشف حقيقة أحدث علاج لجدري القرود.. تفاصيل عن كل ما تريد معرفته عنه... منظمة الصحة العالمية تكشف التفاصيل المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر يحذر 15 محافظة يمنية من الأمطار الغزيرة والعواصف الشديدة.. وانهيار الحصون الطينية والانهيارات الصخرية وزاره الدفاع تحذّر من أي محاولات لإنشاء معسكرات أو جماعات مسلحة خارجة عن القانون وزارة الأوقاف اليمنية تجري مباحثات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة عدن أمن أبين توضح ملابسات مقتل قائد الحزام الأمني في المحفد وماذا حدث؟
أعلنت قبائل لقموش بمحافظة شبوة اليوم الاثنين 19 اغسطس 2024 عن مهلة زمنية محددة بثمانية أيام للكشف عن مصير أبنائها الذين تعرضوا للإخفاء القسري في سجون محافظة عدن منذ ثماني سنوات.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع تشاوري موسع عقدته القبائل صباح اليوم في منطقة العرم بمديرية حبان، بمحافظة شبوة لمناقشة قضية الأخوين صالح سعيد عمر مقدح القميشي ومحمد سعيد عمر مقدح القميشي، الذين تعرضا للإخفاء القسري منذ أكثر من ثماني سنوات في العاصمة عدن.
وأكدت القبائل على حرصها في حماية مكتسبات الوطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وطالبت المجلس الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي والأجهزة الأمنية في عدن، بما فيها جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة اللواء شلال علي شائع ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، بالكشف عن مصير أبنائها المختطفين وإطلاق سراحهم فوراً.
كما شدد الاجتماع على دعم القبائل لقوات الأمن والجيش في حفظ أمن واستقرار عدن، وأعربوا عن تضامنهم مع قبيلة الجعادنة في قضية ابنهم علي عشال.
يذكر بأن حادثة اختطاف الأخوين قد تمت من قبل قوات شلال شايع (مدير أمن عدن حينها) في عدن عام 2016م، وتم نقلهما إلى سجن المنصورة ليتم لاحقاً إنكار وجودهما في حوزة قوات شلال شايع.