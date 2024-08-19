قبائل لقموش بـ شبوة تحدد مهلة زمنية للكشف عن مصير أبنائها المخفيين منذ سنوات في عدن

الإثنين 19 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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أعلنت قبائل لقموش بمحافظة شبوة اليوم الاثنين 19 اغسطس 2024 عن مهلة زمنية محددة بثمانية أيام للكشف عن مصير أبنائها الذين تعرضوا للإخفاء القسري في سجون محافظة عدن منذ ثماني سنوات.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع تشاوري موسع عقدته القبائل صباح اليوم في منطقة العرم بمديرية حبان، بمحافظة شبوة لمناقشة قضية الأخوين صالح سعيد عمر مقدح القميشي ومحمد سعيد عمر مقدح القميشي، الذين تعرضا للإخفاء القسري منذ أكثر من ثماني سنوات في العاصمة عدن.

وأكدت القبائل على حرصها في حماية مكتسبات الوطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وطالبت المجلس الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي والأجهزة الأمنية في عدن، بما فيها جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة اللواء شلال علي شائع ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، بالكشف عن مصير أبنائها المختطفين وإطلاق سراحهم فوراً.

كما شدد الاجتماع على دعم القبائل لقوات الأمن والجيش في حفظ أمن واستقرار عدن، وأعربوا عن تضامنهم مع قبيلة الجعادنة في قضية ابنهم علي عشال.



يذكر بأن حادثة اختطاف الأخوين قد تمت من قبل قوات شلال شايع (مدير أمن عدن حينها) في عدن عام 2016م، وتم نقلهما إلى سجن المنصورة ليتم لاحقاً إنكار وجودهما في حوزة قوات شلال شايع.