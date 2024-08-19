قيادي حوثي ينهي حياة مواطن رمياً بالرصاص والقبائل تنفذ هجوماً واسعاً على مواقع المليشيات رداً على الجريمة

الإثنين 19 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 109

افادت مصادر محلية باندلاع مواجهات عنيفة بين رجال القبائل بمحافظة الجوف ومليشيات الحوثي الارهابية على خلفية تصفية قيادي حوثي لأحد المواطنين بمديرية برط المراشي.

وذكرت المصادر لـ "مأرب برس "بأن رجال القبائل في "ذو زيد" بمديرية برط المراشي التابعة إداريا لمحافظة الجوف نفذوا هجومًا واسعًا على عددًا من المواقع الحوثية وذلك رداً على قيام القيادي الحوثي "أبو مرتضى المنصوري" المنتحل لمنصب مدير أمن مديرية برط المراشي بتصفية المواطن "دهم حمود طالع مطوان" رمياً بالرصاص خلال الأيام القليلة الماضية.



واوضحت المصادر ذاتها بأن من ضمن المواقع الحوثية التي سقط بايدي رجال القبائل مركز زمعان الامني الذي اصبح مؤخراً سجناً حوثياً.

واشارت المصادر بان الوضع الامني لايزال متوتراً في ذات المنطقة بينما رجال القبائل يعيشون حالة استنفار قصوى تحسباً لأي تصعيد حوثي.