سلطنة عمان تكشف عن إجمالي أصولها السيادية .. تعرف على ثروة السلطنة المليارية

الإثنين 19 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قال صندوق الثروة السيادي العماني في تقريره السنوي عن 2023 إن حجم أصوله وصل إلى 19.2 مليار ريال (49.9 مليار دولار) في نهاية 2023 صعودا من 17.2 مليار ريال قبل عام.

وقال جهاز الاستثمار العماني أيضا في التقرير الصادر اليوم الاثنين إنه سجل أرباحا تزيد على 1.7 مليار ريال وأسهم بقيمة 800 مليون ريال في الموازنة العامة للدولة.

تتضمن الأصول التابعة للصندوق المملوك للدولة شركات لها أنشطة في كثير من القطاعات في اقتصاد الدولة الخليجية، منها الطاقة والطيران والملاحة البحرية والاتصالات.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني)

المصدر :

رويترز