خبراء بارزون يكشف حقيقة أحدث علاج لجدري القرود.. تفاصيل عن كل ما تريد معرفته عنه... منظمة الصحة العالمية تكشف التفاصيل

الإثنين 19 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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حذر خبراء بارزون في مجال الأمراض المعدية من سلالة جديدة قاتلة من فيروس جدرى القرود والتى وصلت إلى أوروبا، ويعتقد أن طفرة المجموعة 1ب، التي أطلق عليها الخبراء اسم "الأكثر خطورة حتى الآن"، هي السبب وراء موجة من الحالات، وتقتل واحدًا من كل 10 من المصابين.

وأكدت السويد اكتشاف أول حالة إصابة بهذا النوع الجديد القاتل، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف هذا النوع خارج أفريقيا

وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية، مؤخرا، إن تفشي مرض جدرى القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة عالمية يمثل قلقا دوليا، وذلك للمرة الثانية خلال عامين، كما أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) بالفعل أنها "تخطط بالفعل" للحالات في المملكة المتحدة.

إلى أي مدى يجب أن نشعر بالقلق، ومن هم الأكثر عرضة للخطر، وما الذي يجب علينا فعله لحماية أنفسنا؟

أسئلة وأجوبة حول الجدري القرود: من العلامات التحذيرية الدقيقة إلى كيفية البقاء محميًا، كل ما تحتاج إلى معرفته عن السلالة القاتلة التي ستصل قريبًا إلى شواطئ المملكة المتحدة..

ما هو جدرى القرود mpox؟

جدري القرد، هو عدوى فيروسية كانت تقتصر في السابق بشكل أساسي على غرب ووسط إفريقيا، أعادت منظمة الصحة العالمية تسمية جدري القرود في عام 2022 للحد من ما أسمته "اللغة العنصرية والوصمة" المحيطة بالعدوى.

انتقل مرض الجدري إلى البشر من خلال الاتصال المباشر مع الحيوانات مثل السناجب، والتي من المعروف أنها تحمل الفيروس، ومع ذلك، يمكن أيضًا أن تنتقل العدوى من خلال الاتصال الوثيق جدًا مع شخص مصاب.

ومع ذلك، لا يعتبر جدرى القرود mpox مرضًا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لأنه ينتشر أيضًا عبر أشكال أخرى من الاتصال الوثيق، مثل ملامسة الجلد للجلد أو مشاركة المناشف أو الملابس أو الفراش مع شخص مصاب بالفيروس.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، إنه تم اكتشاف الفيروس لأول مرة عندما انتشر مرض يشبه الجدري بين القرود التي تم الاحتفاظ بها لأغراض البحث في عام 1958، ومن هنا جاء الاسم السابق، تم تسجيل أول حالة إصابة بشرية بالمرض في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتم الإبلاغ عن العدوى في معظم بلدان وسط وغرب أفريقيا منذ ذلك الحين.

في عام 2022، دفع تفشي المرض في أوروبا والولايات المتحدة، منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن انتشار فيروس جدرى القرود mpox بشكل أساسي عن طريق الاتصال الجنسي.

وقال مسؤولون إن أكثر من 17 ألف حالة إصابة و571 حالة وفاة تم تسجيلها في أفريقيا هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 160 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ما هي السلالة الجديدة؟

تعتبر المجموعة 1ب من نسل سلالة المجموعة 1 القاتلة من mpox وتختلف عن النسخة الأخف (المجموعة 2) التي انتشرت في أكثر من 20 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة، في عام 2022.

مرة أخرى، يبدو أن الانتقال الجنسي هو الطريقة الأساسية لانتشار المجموعة 1ب.

ويعتقد الباحثون أن المجموعة 1ب ظهرت في سبتمبر من العام الماضي، حيث تم العثور على الحالات الأولى بين العاملين في مجال الجنس في مدينة كاميتوجا للتعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على بعد حوالي 170 ميلاً من الحدود مع رواندا .

تم العثور على المجموعة 1 تاريخيًا فقط في الأشخاص الذين يتناولون لحوم الطرائد المصابة، حيث كان انتقال العدوى يقتصر إلى حد كبير على الأسرة المصابة.

ما الاختلافات عن السلالات الأخرى؟

وحذر العلماء في وقت سابق من أن هذه السلالة هي "بلا شك" "الأكثر خطورة" حتى الآن، وهناك بعض الأدلة على أنها أكثر عدوى.

على الرغم من أنه ليس من الواضح تمامًا حتى الآن مدى سرعة انتشار السلالة الجديدة.

مثل المجموعة 2، تسبب المجموعة 1ب طفح جلدي شديد يشبه البثور في موقع العدوى، ولكن الأعراض تكون أكثر حدة، إذ ينتشر الطفح الجلدي في كثير من الأحيان إلى الجسم بأكمله، ويعد ظهور سلالة متحولة جديدة، أو مجموعة جديدة، أمرا مثيرا للقلق لأنه يشير إلى أن الفيروس يتكيف ويصبح أفضل في الانتشار من شخص لآخر ولا يزال من غير المعروف أيضًا عدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو الأشخاص الذين يعانون من أعراض بسيطة، والذين لا يزال بإمكانهم نشر العدوى.

ويعد ظهور سلالة متحولة جديدة، أو مجموعة جديدة، أمرا مثيرا للقلق لأنه يشير إلى أن الفيروس يتكيف ويصبح أفضل في الانتشار من شخص لآخر، ولا يزال من غير المعروف أيضًا عدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو الأشخاص الذين يعانون من أعراض بسيطة، والذين لا يزال بإمكانهم نشر العدوى.

أين تم العثور على الشكل المتحور للفيروس؟

وقد تم الإبلاغ عن آلاف الحالات من هذا المرض ومئات الوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا العام.

خريطة توضح أماكن انتشار جدري القرود في المملكة المتحدة - حيث يكشف الخبراء عن كيفية وصول أحدث سلالة قاتلة "على الأرجح" إلى الشواطئ البريطانية، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العالمية

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت العدوى تنتشر إلى بلدان مجاورة أخرى في شرق ووسط أفريقيا.

ومنذ أن تم رصد سلالة جدرى القرود mpox Clade 1b لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم تأكيد وجود حالات في بوروندي وكينيا ورواندا، قبل تحديد الحالة الجديدة في السويد.

وفي الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 50 حالة إصابة بالفيروس في 4 دول أخرى مجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية - وهي دول لم تشهد انتشار الفيروس من قبل.

وقالت أوليفيا ويجزيل، المديرة العامة للوكالة السويدية للصحة العامة، في مؤتمر صحفي، إن أول حالة إصابة بفيروس المجموعة 1ب في البلاد أصيبت بالعدوى أثناء تواجدها في أفريقيا حيث كان هناك تفشي كبير للمرض.

وأضاف ماجنوس جيسلين، خبير الأوبئة بالولاية، أن المريض "تلقى الرعاية"، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى عن حالته.

ما مدى خطورته؟

لا يشكل جدري القرود عادة خطورة، حيث يتعافى معظم المرضى في غضون أسابيع قليلة دون علاج ومع ذلك، قد يكون المرض قاتلاً، وتشير التقديرات إلى أن السلالة الجديدة المتحولة يبلغ معدل الوفيات فيها 5 % لدى البالغين و 10% لدى الأطفال.

ولكن هناك جانب آخر مثير للقلق وهو أن العدوى لدى النساء الحوامل كانت تتسبب في عدد "مثير للقلق" من حالات الإجهاض.

وقال الخبراء في وقت سابق إن بعض الحالات أدت إلى فقدان البصر بشكل لا رجعة فيه، فضلاً عن ظهور طفح جلدي متكرر في كامل الجسم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة هذا الأسبوع، مضيفة، إن "الانتشار السريع" للسلالة الجديدة "مثير للقلق للغاية".

كيف ينتشر وماذا يمكنك أن تفعل لحماية نفسك؟

لا يتم تصنيف جدرى القرود Mpox على أنه عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، على الرغم من أنه يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال المباشر.

يمكن أن تظهر الآفات المعدية، والتي من المرجح أن تنتقل العدوى من خلالها، على أي جزء من الجسم، يمكن أن تنتقل العدوى أيضًا من خلال ملامسة الملابس أو المفروشات التي يستخدمها شخص مصاب.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، إذا تم تشخيص إصابة شخص تعرفه بمرض جدرى القرود أو يشتبه في إصابته به، تجنب الاتصال الوثيق معه، بما في ذلك الاتصال الجنسي، إذا كنت تعاني من أعراض، فاطلب المشورة الصحية وقم بعزل نفسك أثناء انتظار إجراء الاختبار.

تنظيف وتطهير البيئات التي قد تكون ملوثة بالفيروس من شخص مصاب.

ويقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أيضًا إن لقاحات الجدري والأدوية المضادة للفيروسات يمكن استخدامها لعلاج جدرى القرود وكذلك السيطرة عليها.

ما هي حالة الطوارئ الصحية العالمية ولماذا تم إعلانها؟

"إن حالة الطوارئ الصحية العامة المثيرة للقلق الدولي" أو PHEIC هي أعلى شكل من أشكال التنبيه التي تصدرها منظمة الصحة العالمية، ويتم الإعلان عنها عندما تنتشر الأمراض بطرق جديدة أو غير عادية، وتهدف إلى حشد التعاون الدولي والتمويل لمعالجة تفشي المرض، وهذه هي المرة الثانية خلال عامين التي تعلن فيها منظمة الصحة العالمية تفشي مرض جدرى القرود كحالة طوارئ صحية عامة عالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس: "من الواضح أن هناك حاجة إلى استجابة دولية منسقة لوقف هذه الأوبئة وإنقاذ الأرواح"، ويأتي إعلان منظمة الصحة العالمية أيضًا في أعقاب تحذير مماثل نشره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأفريقي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ما هي الأعراض التي يجب على الناس أن يكونوا على علم بها؟

في البداية، يسبب جدرى القرود mpox مرضًا يشبه أعراض الأنفلونزا: الحمى، والصداع، وآلام العضلات، وآلام الظهر، وتضخم الغدد الليمفاوية (الغدد الموجودة في الرقبة أو الفخذ أو تحت الإبطين) والتعب.

في غضون يوم إلى 5 أيام، يظهر طفح جلدي، عادة على الوجه أولاً، ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الأعضاء التناسلية.

الطفح الجلدي يشبه جدري الماء، يبدأ على شكل بقع مرتفعة ثم يتحول إلى بثور صغيرة مملوءة بالسوائل، تتحول هذه البثور إلى قشور تتساقط في النهاية.

يمكن أن يستمر المرض لمدة تصل إلى 4 أسابيع، ولكن معظم الحالات تختفي من تلقاء نفسها دون أي علاج.

خلال آخر تفشي للمرض، نصحت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أي شخص يعاني من طفح جلدي أو آفات غير عادية في أي جزء من الجسم ، أو أولئك الذين كانوا على اتصال بشخص مصاب أو قد يصاب بفيروس بفيروس جدرى القرود mpox، وأي شخص سافر إلى غرب إفريقيا في الأسابيع الثلاثة الماضية.

هل سيكون اللقاح الحالي فعالا ضده؟

بعد أن أثارت السلالة 2 حالة من الذعر بين مسؤولي الصحة على مستوى العالم في عام 2022، تراجعت الإصابات الجديدة تدريجيًا وسط زيادة الوعي بالمرض وبرنامج تطعيم متسارع.

وفي ذلك الوقت، أبلغت المملكة المتحدة عن وجود ما يقرب من 4000 حالة، وقامت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا بتطعيم أكثر من 68 ألف شخص ضد المرض باستخدام لقاح الجدري.

ووفقا للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض، فإن البيانات المتعلقة بفعالية اللقاح الخاص بفصيلة معينة محدودة حاليا، لكن خبراء الصحة العامة يقولون، بما أن السلالات متشابهة بنسبة 90 %، فإنهم يتوقعون أن يعمل اللقاح ضد السلالة الأولى.

وأضافوا أنه ستكون هناك حاجة لإجراء تجارب لمعرفة هذا الأمر، وهو أمر سيستغرق بعض الوقت