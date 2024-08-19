المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر يحذر 15 محافظة يمنية من الأمطار الغزيرة والعواصف الشديدة.. وانهيار الحصون الطينية والانهيارات الصخرية تصنع به القنابل لتقتل أطفال غزة.. رئيس دولة يتخذ قرار شجاع ضد اسرائيل وزاره الدفاع تحذّر من أي محاولات لإنشاء معسكرات أو جماعات مسلحة خارجة عن القانون وزارة الأوقاف اليمنية تجري مباحثات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة عدن أمن أبين توضح ملابسات مقتل قائد الحزام الأمني في المحفد وماذا حدث؟ الإتحاد الأوروبي يكشف حصيلة عملياته ضد الحوثيين في البحر الأحمر خلال 6 أشهر وماذا دمرت؟ مسئول في بريطانيا يقدم استقالته احتجاجا على استمرار بلاده في بيع السلاح لإسرائيل بحضور مبابي.. الريال يتعثر في أول مباراة بالدوري ''نداء عاجل من أجل اليمن''.. مفوضية الأمم المتحدة تدعو المانحين لتقديم 25 مليون دولار أعداد النازحين في اليمن يرتفع إلى أكثر من ألفين أسرة منذ يناير
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية غزيرة إلى غزيرة جداً على عدد من المحافظات، داعياً إلى عدم التواجد أو قطع ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية " إطلع عليها موقع مارب برس " أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة إلى غزيرة جداً ترافقها الرياح الهابطة الشديدة وتساقط حبات البرد أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، تعز، إب، الضالع، الحديدة، ريمة، ذمار، صنعاء، المحويت، حجة، عمران، صعدة، سهل ومرتفعات وسواحل تهامة.
ويُحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد على أجزاء من البيضاء، الجوف ومأرب وعدن .
وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: الحديدة: 66.3ملم، إب - بعدان: 21.4، الضالع: 16.2، المحويت: 15.2، صنعاء-حدة: 8.7، ريمة: 2.9، الشحر - حضرموت: 2.6، تعز ـ المعافر: 0.4، البون – عمران: 0.2ملم.
وقد هطلت أمطار رعدية غزيرة إلى غزيرة جداً خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، الجوف، شبوة، صعدة، البيضاء، ذمار، عمران، أبين، لحج، حجة، الحديدة وسهل تهامة.
وأنذر المركز المواطنين من التواجد وقطع ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، والانهيارات الصخرية وكذلك انهيار المنازل والحصون الطينية التقليدية.
كما أنذر من انزلاقات التربة، والرياح الهابطة الشديدة والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة سيما في السفوح والمنحدرات الجبلية.
وأهاب المركز الوطني بالجهات الرسمية ذات العلاقة وكل بحسب موقعه واختصاصه، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه