تصنع به القنابل لتقتل أطفال غزة.. رئيس دولة يتخذ قرار شجاع ضد اسرائيل

الإثنين 19 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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علق رئيس كولومبيا غوستافو بيترو الأحد، على إصدار بلاده مرسوماً يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل، بالقول إن الأخيرة "تصنع به القنابل لتقتل أطفال غزة".

ونقلت إذاعة "بلو راديو كولومبيا" المحلية في خبر عبر موقعها الإلكتروني، إن الرئيس بيترو، ووزير الخارجية لويس جيلبرتو موريللو، ووزراء المالية والمناجم والتجارة، وقعوا على المرسوم الذي يحمل رقم 1047 بتاريخ 14 أغسطس/آب 2024، والذي يؤكد حظر تصدير #الفحم إلى إسرائيل نتيجة حربها القاسية على غزة وقطع العلاقات الدبلوماسية الكولومبية معها، وسيُعمل به بعد 5 أيام من نشره في الجريدة الرسمية، متوقعه دخوله حيز التنفيذ الخميس المقبل.

وتعتمد إسرائيل على الفحم في توليد 20% من الطاقة الكهربائية، وتعد كولومبيا أكبر مورّد للفحم إليها بنسبة تفوق نصف وارداتها، وقدرت قيمة هذه الصادرات بنحو 450 مليون دولار، العام الماضي، وفقاً لوكالة بلومبيرغ الأمريكية.

هذا وثمنت الجبهة الشعبية قرار الرئيس الكولومبي حظر تصدير الفحم للاحتلال الاسرائيلي واعتبرته قرارا شجاعا.