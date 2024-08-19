وزاره الدفاع تحذّر من أي محاولات لإنشاء معسكرات أو جماعات مسلحة خارجة عن القانون

الإثنين 19 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكد قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، رفضه القاطع لأية محاولات تجنيد خارج إطار القوات المسلحة، محذراً من إنشاء أية معسكرات قد تضم مسلحين أو تعمل على تكوين جماعات مسلحة.

وقال اللواء بارجاش، في تصريح نقله موقع وزارهالدفاع "سبتمبر نت"، إن قيادة المنطقة العسكرية الثانية هي المسؤولة عن ضمان الأمن والاستقرار ضمن مناطق سيطرتها بساحل حضرموت خاصة.

وأضاف أن أية معسكرات لا تخضع لقيادة المنطقة العسكرية الثانية ماهي إلا أعمال خارجة عن القانون، وتعتبر تجاوزاً للدولة وسيادتها.

وأكد استمرار قيادة المنطقة العسكرية الثانية في تنفيذ المهام والعمليات العسكرية، والتي تعتبر من صميم عملها، وواجبها الوطني أمام الله والشعب، مرحبة بأي شكل من أشكال التعاون مع المواطنين، وفق ماتقتضيه المصلحة الوطنية، وبدون أية تجاوزات قانونية.

وأوضح قائد المنطقة العسكرية الثانية أن الانضمام لصفوف القوات المسلحة حق لكل مواطن يمتلك ما يؤهله لذلك، ولكن ضمن الأطر القانونية للتجنيد بالقوات المسلحة، بعيداً تماماً عن أي تشكيلات عسكرية تتبع لجهات أو أشخاص، وذلك لضمان وحدة القوى العسكرية، وبقاء ولائها للوطن دون أي شيء آخر.