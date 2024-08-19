تصنع به القنابل لتقتل أطفال غزة.. رئيس دولة يتخذ قرار شجاع ضد اسرائيل وزاره الدفاع تحذّر من أي محاولات لإنشاء معسكرات أو جماعات مسلحة خارجة عن القانون وزارة الأوقاف اليمنية تجري مباحثات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة عدن أمن أبين توضح ملابسات مقتل قائد الحزام الأمني في المحفد وماذا حدث؟ الإتحاد الأوروبي يكشف حصيلة عملياته ضد الحوثيين في البحر الأحمر خلال 6 أشهر وماذا دمرت؟ استطلاعات الرأي تشير إلى تفوق هاريس على منافسها ترامب مسئول في بريطانيا يقدم استقالته احتجاجا على استمرار بلاده في بيع السلاح لإسرائيل بحضور مبابي.. الريال يتعثر في أول مباراة بالدوري إيران تصرح: ''سنرد في الوقت المناسب والكرة الآن في ملعب أميركا'' ''نداء عاجل من أجل اليمن''.. مفوضية الأمم المتحدة تدعو المانحين لتقديم 25 مليون دولار
أكد قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، رفضه القاطع لأية محاولات تجنيد خارج إطار القوات المسلحة، محذراً من إنشاء أية معسكرات قد تضم مسلحين أو تعمل على تكوين جماعات مسلحة.
وقال اللواء بارجاش، في تصريح نقله موقع وزارهالدفاع "سبتمبر نت"، إن قيادة المنطقة العسكرية الثانية هي المسؤولة عن ضمان الأمن والاستقرار ضمن مناطق سيطرتها بساحل حضرموت خاصة.
وأضاف أن أية معسكرات لا تخضع لقيادة المنطقة العسكرية الثانية ماهي إلا أعمال خارجة عن القانون، وتعتبر تجاوزاً للدولة وسيادتها.
وأكد استمرار قيادة المنطقة العسكرية الثانية في تنفيذ المهام والعمليات العسكرية، والتي تعتبر من صميم عملها، وواجبها الوطني أمام الله والشعب، مرحبة بأي شكل من أشكال التعاون مع المواطنين، وفق ماتقتضيه المصلحة الوطنية، وبدون أية تجاوزات قانونية.
وأوضح قائد المنطقة العسكرية الثانية أن الانضمام لصفوف القوات المسلحة حق لكل مواطن يمتلك ما يؤهله لذلك، ولكن ضمن الأطر القانونية للتجنيد بالقوات المسلحة، بعيداً تماماً عن أي تشكيلات عسكرية تتبع لجهات أو أشخاص، وذلك لضمان وحدة القوى العسكرية، وبقاء ولائها للوطن دون أي شيء آخر.