وزارة الأوقاف اليمنية تجري مباحثات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة عدن

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بحث وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ، برئاسة منسق الشؤون الإنسانية مروان مازن السامرئي، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في المجالات الإنسانية والتنموية.
وتطرق اللقاء إلى عددٍ من القضايا المتصلة بتدخلات وبرامج اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجالات تقديم العون والمساعدة لليمنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني وملف الأسرى وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وأكد الوزير شبيبة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالدور المطلوب للضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا للتوقف عن سياستها القمعية الوحشية ضد المدنيين في مناطق سيطرتها..مشيرًا إلى أن تواطؤ البعض مع المليشيات الحوثية شجعها على اقتحام مقرات مكاتب الأمم المتحدة، واختطاف الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية، فضلًا عن منعها وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، وسرقتها وتسخيرها لحربها العدوانية على المجتمع.
وعبر الوزير شبيبة عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود الإنسانية التي تبذل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار مسؤولياتها بموجب القانون الدولي والإنساني؛ للتخفيف من آثار الحرب التي تسببت بها المليشيات الحوثية الإرهابية...مبديًا استعداد الوزارة للتعاون في إطار مهامها ومسؤولياتها الإرشادية والتوجيهية للتوعية بأهمية تعزيز القيم الإنسانية العالمية المشتركة التي تحرص عليها الشريعة الإسلامية وتتوافق مع القانون الدولي والإنساني.
وثمن وزير الأوقاف والإرشاد دور اللجنة في ملف الأسرى والمختطفين.. داعيًا إلى الضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية لإنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قسرًا الذين يتعرضون لأشد أشكال التعذيب والتنكيل.
من جانبه أشاد منسق الشؤون الإنسانية مروان مازن السامرئي ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتعاون وزارة الأوقاف والإرشاد في تعزيز قيم التعايش بين المجتمع اليمني.