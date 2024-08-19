أمن أبين توضح ملابسات مقتل قائد الحزام الأمني في المحفد وماذا حدث؟

الإثنين 19 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت ادارة أمن محافظة أبين جنوب اليمن ان قائد قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي في مديرية المحفد، قُتل مع أحد مرافقيه، في اشتباكات مع طقم عسكري تابع لقوات العمالقة، عن طريق الخطأ.

وأوضحت في بيان، أن حسين محمد حسين الرابظ قائد الحزام الأمني المحفد ومرافقه الشخصي تركي لكمح، قتلا في مواجهة مع طقم تابع للعمالقة ، أثناء تحرك قوة من الحزام الأمني إلى مديرية المحفد.

وأفاد بيان أمن أبين أن قوات الحزام الأمني حاولت أيقاف المسلحين من على متن الطقم التابع للفرقة الثالثة لقوات العمالقة اللواء 32 المرابط بشبوة وطلبت منهم تسليم أسلحتهم، قبل أن يرفضوا وتندلع الاشتباكات.

وأشار الى أن الحادثة أسفرت عن مقتل القائد مع أحد مرافقيه، فيما قتل جميع من كانوا على متن الطقم العسكري وعددهم ثلاثة.

وطالبت قيادة أمن أبين بتشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة ذات العلاقة في الحادثة، ومحاسبة العناصر المتواطئة مع العناصر الإرهابية واتخاذ أقصى العقوبات الرادعة، وفق البيان.

يذكر ان مديرية مودية بذات المحافظة، كانت قد شهدت مقتل وإصابة العشرات من منتسبي لواء الدعم والإسناد التابع للمجلس الانتقالي، يوم الجمعة الماضية، إثر انفجار سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري، استهدفت ثكنة عسكرية شرق المديرية.