وزارة الأوقاف اليمنية تجري مباحثات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة عدن أمن أبين توضح ملابسات مقتل قائد الحزام الأمني في المحفد وماذا حدث؟ الإتحاد الأوروبي يكشف حصيلة عملياته ضد الحوثيين في البحر الأحمر خلال 6 أشهر وماذا دمرت؟ استطلاعات الرأي تشير إلى تفوق هاريس على منافسها ترامب مسئول في بريطانيا يقدم استقالته احتجاجا على استمرار بلاده في بيع السلاح لإسرائيل بحضور مبابي.. الريال يتعثر في أول مباراة بالدوري إيران تصرح: ''سنرد في الوقت المناسب والكرة الآن في ملعب أميركا'' ''نداء عاجل من أجل اليمن''.. مفوضية الأمم المتحدة تدعو المانحين لتقديم 25 مليون دولار أعداد النازحين في اليمن يرتفع إلى أكثر من ألفين أسرة منذ يناير وزارة المالية في الحكومة الشرعية توجه اتهامات خطيرة للداخلية ومؤسسات اخرى
قالت ادارة أمن محافظة أبين جنوب اليمن ان قائد قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي في مديرية المحفد، قُتل مع أحد مرافقيه، في اشتباكات مع طقم عسكري تابع لقوات العمالقة، عن طريق الخطأ.
وأوضحت في بيان، أن حسين محمد حسين الرابظ قائد الحزام الأمني المحفد ومرافقه الشخصي تركي لكمح، قتلا في مواجهة مع طقم تابع للعمالقة ، أثناء تحرك قوة من الحزام الأمني إلى مديرية المحفد.
وأفاد بيان أمن أبين أن قوات الحزام الأمني حاولت أيقاف المسلحين من على متن الطقم التابع للفرقة الثالثة لقوات العمالقة اللواء 32 المرابط بشبوة وطلبت منهم تسليم أسلحتهم، قبل أن يرفضوا وتندلع الاشتباكات.
وأشار الى أن الحادثة أسفرت عن مقتل القائد مع أحد مرافقيه، فيما قتل جميع من كانوا على متن الطقم العسكري وعددهم ثلاثة.
وطالبت قيادة أمن أبين بتشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة ذات العلاقة في الحادثة، ومحاسبة العناصر المتواطئة مع العناصر الإرهابية واتخاذ أقصى العقوبات الرادعة، وفق البيان.
يذكر ان مديرية مودية بذات المحافظة، كانت قد شهدت مقتل وإصابة العشرات من منتسبي لواء الدعم والإسناد التابع للمجلس الانتقالي، يوم الجمعة الماضية، إثر انفجار سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري، استهدفت ثكنة عسكرية شرق المديرية.