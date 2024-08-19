استطلاعات الرأي تشير إلى تفوق هاريس على منافسها ترامب

الإثنين 19 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أظهر استطلاع رأي لشبكة سي بي إس تفوق هاريس على ترامب بنسبة 51% مقابل 48% على المستوى الوطني.

وتدخل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي وسط حماس متزايد من جانب الديمقراطيين وارتفاع مستمر في شعبيتها بين الأمريكيين.

وأظهر استطلاع آخر أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة أن 48 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة لديهم الآن "وجهة نظر إيجابية للغاية أو إلى حد ما تجاه هاريس".

ويشكل هذا ارتفاعا من نسبة 39 بالمئة أظهرها استطلاع في بداية فصل الصيف قبل الأداء الضعيف الذي ظهر به الرئيس جو بايدن خلال مناظرته مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب في يونيو الماضي.

ويتماشى هذا الاستطلاع مع الكيفية التي نظر بها الأمريكيون إلى هاريس في مستهل ولاية بايدن، كما يشير إلى "تجدد النظرة الإيجابية تجاهها".

وتتوجه الأنظار اليوم الاثنين إلى مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية حيث يعقد الحزب الديمقراطي مؤتمره الوطني لتسمية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مرشحة رسمية للحزب للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر القادم. وكان من المفترض أن يمثل الحزب الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن، لكن بعد أدائه الكارثي في ​​المناظرة المتلفزة مع ترامب في يونيو الماضي، قرر الانسحاب من السباق.

وفي 7 أغسطس، أعلنت هاريس أنها أصبحت رسميا مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة. وكان قد تم تأكيد ترشيح ترامب عن الحزب الجمهوري.