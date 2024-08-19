بحضور مبابي.. الريال يتعثر في أول مباراة بالدوري

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سقط ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، في فخ التعادل أمام مضيفه ريال مايوركا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.
ولم ينجح الريال في تحقيق الفوز بعدما توج هذا الاسبوع بلقب كأس السوبر الأوروبية للمرة السادسة على حساب أتالانتا الإيطالي بهدفين نظيفين في وارسو.
وتقدم الريال بالهدف الأول عن طريق رودريجو في الدقيقة (14)، وأدرك التعادل لمايوركا فيدات موريكي في الدقيقة (53).
وشهد اللقاء في لحظاته الاخيرة طرد الفرنسي فيرلان مندي من جانب ريال (90+7).
وبهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة مع بداية انطلاق مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم 2024- 2025.
وفي مباراة ثانية، تغلب رايو فايكانو مضيفه ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف، حيث سجل لفايكانو خورخي دي فروتوس وسيرخيو كاميو في الدقيقتين (67 و84) فيما سجل لسوسييداد مارتن زوبيمندي النتيجة (90+ 8).
وتختتم الجولة اليوم الاثنين حيث، يستضيف ريال بلد الوليد نظيره اسبانيول، فيما يحل أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على فياريال.