إيران تصرح: ''سنرد في الوقت المناسب والكرة الآن في ملعب أميركا''

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قالت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، انها تؤكد على حقها في الرد على الاعتداء على سيادتها وستفعل ذلك في الوقت المناسب.
وذكرت في بيان، انها ترحب بأي جهود صادقة لوقف إطلاق النار في غزة ووضع حد لجرائم الكيان الصهيوني الوحشية
واضافت: ''الإدارة الأمريكية تملك القوة اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن''.
وتابعت: ''الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية لتثبت أنها جادة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة''.
واشارت الى ان ايران لا اسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة.
يأتي ذلك بينما انتظر العالم العربي والإسلامي، ردا من طهران على استهداف اسماعيل هنية واغتياله داخل أراضيها.