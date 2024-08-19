أعداد النازحين في اليمن يرتفع إلى أكثر من ألفين أسرة منذ يناير

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 40 أسرة من عدة محافظات يمنية خلال الأسبوع الماضي.
وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس الأحد، إن مصفوفة تتبع النزوح الخاصة بها، رصدت نزوح 40 أسرة (240 فرداً) خلال الفترة من 11ـ 17 أغسطس الجاري.
وذكرت أن حالات النزوح نشأت من محافظات (مارب، الحديدة، تعز، أبين)، واستقرت في مأرب بواقع (27) أسرة، وتعز بواقع (7) أسر، والحديدة بواقع (7) أسر.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد النازحين في عموم البلاد في الفترة من 1 يناير إلى 17 أغسطس 2024، ارتفع إلى 2,156 أسرة يمثلون (12,936 فردًا).