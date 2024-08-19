مصدر مسئول في طيران اليمنية يكشف حقيقة تعليق رحلات الشركة

الإثنين 19 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 284

قالت طيران اليمنية يوم الأحد أنها مستمرة في تسيير رحلاتها ولا صحة للشائعات حول تعليقها

مصدر مسؤول في الخطوط الجوية اليمنية اكد في منشور رصده محرر مأرب برس على صفحة اليمنية في فيسبوك،أن الشركة مستمرة في تسيير رحلاتها وفق مواعيدها دون تغيير.

المصدر أكد عدم صحة الشائعة حول تعليق رحلاتها التي تداولتها بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا المصدرالمسافرين الى الرجوع إلى قنوات التواصل المعتمدة لدى الشركة، للحصول على المعلومات المؤكدة والموثوقة.