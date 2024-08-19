أعداد النازحين في اليمن يرتفع إلى أكثر من ألفين أسرة منذ يناير وزارة المالية في الحكومة الشرعية توجه اتهامات خطيرة للداخلية ومؤسسات اخرى مصدر مسئول في طيران اليمنية يكشف حقيقة تعليق رحلات الشركة بريطاني تشتعل و أول دبلوماسي يستقيل من الخارجية لتواطئها بجرائم الحرب الإسرائيلية الكويت على الطريقة المصرية.. و تعلن عن قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال الحرب على غزة يكلف الاحتلال أكثر من 67.3 مليار دولار.. تحذيرات من انهيار اقتصاده أوكرانيا تقلب موازين المعارك وتحتل أراضي روسيا وتعلن تدمير جسرين في كورسك خلال أيام ألمانيا تعيش أجواء الحرب الباردة بعد الكشف عن تخريب وتنصّت ومؤامرة اغتيال مأرب برس ينشر مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة حول العالم هل ستدافع الدول الأوروبية عن إسرائيل في حال هاجمتها إيران؟
قالت طيران اليمنية يوم الأحد أنها مستمرة في تسيير رحلاتها ولا صحة للشائعات حول تعليقها
مصدر مسؤول في الخطوط الجوية اليمنية اكد في منشور رصده محرر مأرب برس على صفحة اليمنية في فيسبوك،أن الشركة مستمرة في تسيير رحلاتها وفق مواعيدها دون تغيير.
المصدر أكد عدم صحة الشائعة حول تعليق رحلاتها التي تداولتها بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا المصدرالمسافرين الى الرجوع إلى قنوات التواصل المعتمدة لدى الشركة، للحصول على المعلومات المؤكدة والموثوقة.