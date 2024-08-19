مأرب برس ينشر مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة حول العالم

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تقام اليوم الاثنين 19 - 8 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة فياريال ضد أتلتيكو مدريد فى الدوري الإسباني، فضلا عن مباراة ليستر سيتي ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليستر سيتي X توتنهام – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
بلد الوليد X إسبانيول – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3
فياريال X أتلتيكو مدريد – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ليتشي X أتالانتا – الساعة 7:30 مساء على قناة أبو طبى الرياضية 1
يوفنتوس X كومو – الساعة 9:45 مساء على قناة أبو طبى الرياضية 1
مواعيد مباريات الدوري التركي
ايوبسبور X بودريم سبور – الساعة 9 مساء
هاتاي سبور X قاسم باشا – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
إنيرجي كوتبوس X فيردر بريمن – الساعة 7 مساء
توس كوبلنز X فولفسبورج – الساعة 7 مساء
كيكرز أوفينباخ X ماجديبورج – الساعة 7 مساء
آينتراخت براونشفايج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 9:45 مساء