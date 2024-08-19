حماس ترد على المقترح الأمريكي بشأن غزة

الإثنين 19 أغسطس-آب 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت حركة حماس، الأحد 18 أغسطس/آب 2024، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروطًا جديدة في مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي جرى التفاوض حول بنوده في الدوحة، الخميس والجمعة، "ما يحول دون إنجاز الصفقة"، في حين اتهم زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، نتنياهو، "بتخريب متعمد لإمكانية التوصل لصفقة".

الحركة قالت في بيان إن "المقترح الجديد (الأمريكي) يستجيب لشروط نتنياهو، ويتماهى معها، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإصراره على مواصلة احتلال مفترق نتساريم (يفصل بين شمال وجنوب القطاع) ومعبر رفح وممر فيلادلفيا (جنوب)".

الحركة أضافت: "كما وضع شروطًا جديدة في ملف تبادل الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى، ما يحول دون إنجاز صفقة التبادل".

وتابعت حماس: "بعد أن استمعنا للوسطاء عمّا جرى في جولة المباحثات الأخيرة في الدوحة، تأكد لنا مرة أخرى بأن نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق، ويضع شروطًا ومطالب جديدة، بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب".

كما شددت الحركة على "التزامنا بما وافقنا عليه في 2 يوليو (تموز الماضي)، والمبني على إعلان (الرئيس الأمريكي جو) بايدن وقرار مجلس الأمن".

ودعت الحركة الوسطاء (مصر وقطر)، "لتحمل مسؤولياتهما وإلزام الاحتلال (الإسرائيلي) بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".