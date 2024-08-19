الجيش الأمريكي: نجحنا في تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين

الإثنين 19 أغسطس-آب 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أعلن الجيش الأمريكي، الأحد، تدمير طائرة مسيرة تابعة للحوثيين لمنطقة يسيطرون عليها في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في منصة إكس "خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، نجحنا في تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن".

وأضافت: "تبّين أن هذه الطائرة بدون طيار شكلت تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً".