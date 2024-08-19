الجيش الأمريكي: نجحنا في تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين حكومة الانقلاب الحوثية الجديدة توجه صدمة للسكان في مناطق سيطرتها وزير الخارجية الأميركي ونظيره السعودي يبحثان تطورات أوضاع غزة واليمن تقرير أمريكي يكشف عن أحد المصادر الرئيسية التي تمول الميزانية العسكرية لمليشيات الحوثي الجزائر تعلن عن تقديم مساعدة عاجلة وضخمة إلى لبنان بعد أزمة كبيرة ضربة البلاد مأرب: جمعية الأقصى تقيم مهرجانا جماهيريا نصرة لغزة تعرف على العناصر الغذائية الأساسية لنمو الطفل.. مفتاح الصحة والتطور شركة العملاق الصيني هواوي تطلق جهاز التلفاز الذكي V5 98 بتقنية عالية ومذهلة الذكاء الصناعي يدخل في شركات التجارة الإلكترونية للبيع بتجزئة والجملة لتحسين عملياتها هيومن رايتس ووتش تكشف ما لحق باليمنيين جراء اغلاق المقرات الأممية في مناطق المليشيا وتدين قمع الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين التطورات التي تشهدها المنطقة.
وناقش الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقاه فيصل بن فرحان من أنتوني بلينكن، جهود إنهاء الحرب على قطاع غزة، والمستجدات في السودان واليمن حسب ماذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية.