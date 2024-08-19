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وزير الخارجية الأميركي ونظيره السعودي يبحثان تطورات أوضاع غزة واليمن

الإثنين 19 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين التطورات التي تشهدها المنطقة.

وناقش الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقاه فيصل بن فرحان من أنتوني بلينكن، جهود إنهاء الحرب على قطاع غزة، والمستجدات في السودان واليمن حسب ماذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية. 

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