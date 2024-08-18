الجزائر تعلن عن تقديم مساعدة عاجلة وضخمة إلى لبنان بعد أزمة كبيرة ضربة البلاد

الأحد 18 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_وكالات

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تبلغ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الأحد في اتصال هاتفي استعداد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تزويد البلاد فورا بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز أزمة الطاقة.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان لها: "تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من رئيس وزراء الجزائر السيد نذير العرباوي تم في خلاله بحث العلاقات بين البلدين".

وأضاف البيان: "وفي خلال الاتصال، عبر رئيس وزراء الجزائر عن دعم بلاده للبنان ووقوفها الى جانبه، كما أبلغ الرئيس ميقاتي أنه، بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سيتم تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز الأزمة الحالية في قطاع الكهرباء"، متابعا: "وقد شكر الرئيس ميقاتي الرئيس الجزائري على هذه المبادرة.

كما شكر نظيره الجزائري على وقوف الجزائر المستمر الى جانب لبنان في المجالات كافة".

وجاء في بيان للحكومة الجزائرية أنه "بتكليف من رئيس الجمهورية، أجرى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة السيد نجيب ميقاتي، لإبلاغه بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف العصيبة، من خلال تزويد لبنان الشقيق و بشكل فوري، بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".

وأمس السبت، أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في البلاد، بسبب عدم تأمين مادة "الغاز أويل".

وفي إطار هذه الأزمة، كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية على منصة "إكس": "المطار مضوي وشغال من خلال مولداته الخاصة..معالي وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان وعدوا بأن الليلة ستعود التغذية إليه بالتيار الكهربائي من قبل المؤسسة، وخصوصا أن تغذيته عن طريق المولدات هي استثناء لا يمكن البقاء عليها، كونها ليست قاعدة يمكن الاستمرار بها".

وأردف: "وللعلم، شركة الخطوط الجوية الفرنسية استأنفت رحلاتها إليه، ورح يضل هالمرفق ينبض بالحياة دوما". المطار مضوي وشغّال من خلال مولداته الخاصة .

هذا ويشهد لبنان حالة من التوتر مع استمرار تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد منذ عام 2019، حيث انهارت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني