مأرب: جمعية الأقصى تقيم مهرجانا جماهيريا نصرة لغزة

الأحد 18 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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أقامت جمعية الاقصى مهرجانا جماهيريا بمدينة مأرب نصرة لغزة التي تتعرض لعدوان صهيوني مستمر منذ أكثر من عشرة أشهر.

وفي المهرجان الذي أقامته الجمعية بالتعاون مع حديقة جرين سيتي تحت شعار " كن سندا لهم"، اعتبر رئيس جمعية الأقصى في اليمن - أحمد الرباحي" ما تتعرض له غزة من تدمير وحرب وإبادة وحصار وتجويع على مرأى ومسمع من العالم ليؤكد أن المؤامرة دولية على الشعب الفلسطيني تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أو إبادة الشعب".

وأوضح أن إقامة هذا المهرجان بمشاركة كافة فئات المجتمع يأتي تأكيدا على دعم الشعب اليمني لاخوانهم في غزة من خلال جمعية الاقصى الواسطة وهمزة الوصل بين الشعبين".

من جهته أوضح عبدالله الخضر - عضو مجلس ادارة مجموعة محسن الخضر :" ان الحديقة خصصت صافي عائدات اليوم لدعم ونصرة اخواننا في غزة" ، مؤكدا ان هذه الفعالية في الحديقة هي الأولى وستكون بداية لفعاليات قادمة لدعم غزة".

وأعتبر الخضر، إقامة مثل هكذا فعاليات أقل ما يمكن تقديمه إزاء ما يقدمه أبناء غزة من ضحايا بشكل يومي"، مشددا على تفعيل حملة مقاطعة بضائع الاحتلال والدول الداعمة له".

وألقى عضو مجلس النواب - محمد الحزمي كلمة أكد فيها على إحياء القضية الفلسطينية بشكل مستمر في عقول ووجدان أبناء الشعب اليمني، وأن إقامة مثل هكذا فعاليات إحدى وسائل الدعم والتضامن مع أبناء غزة".

وعلى هامش الفعالية أقيم طبق خيري يعود ريعه والمهرجان لصالح أبناء غزة.

وفي المهرجان الجماهيري قدمت عدد من الفقرات الفنية، كما ألقت الطفلة رغد إبراهيم الشرفي كلمة شجية ألهبت حماس الحضور وذرفت الدموع من أعينهم.

واستعرضت جمعية الإقصى من خلال رييورتاج مرئي للمشاريع التي قدمتها لأبناء غزة خلال العامين الماضيين في مختلف الجوانب الإغاثية.