تعرف على العناصر الغذائية الأساسية لنمو الطفل.. مفتاح الصحة والتطور

الأحد 18 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- العين الاخبارية

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نمو الطفل من الأولويات التي تهم كل أم ولهذا يجب الاهتمام بالتغذية السليمة للتطور البدني، إليكم في هذا التقرير أهم العناصر الغذائية الأساسية لنمو الطفل.

تعتبر التغذية من الأمور الهامة جدًا لنمو الطفل السليم خاصة في المراحل الأولى من حياته، ولذا من المهم حصول الطفل على جميع العناصر الغذائية اللازمة لنموه، وهذا لأن التغذية لا تدعم النمو البدني فقط، بل لها أيضًا دورًا مهمًا في تطوير وظائف الدماغ، تعزيز الجهاز المناعي، والحفاظ على صحة العظام والعضلات، بينما يمكن أن تؤدي التغذية السيئة إلى مشاكل صحية مثل تأخر النمو، نقص الوزن، وضعف الجهاز المناعي.

العناصر الغذائية الأساسية للأطفال:

يوجد العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يجب أن يحصل عليها الطفل لدعم نموه بشكل سليم وجاءت كما يلي وفق ما أشار إليه موقع (Medical News Today)

البروتينات:

البروتينات هي جزيئات معقدة تلعب دورًا أساسيًا في بناء وإصلاح الأنسجة، بما في ذلك العضلات، الجلد، والشعر، الأطفال في مرحلة النمو يحتاجون إلى كمية كافية من البروتينات لدعم النمو السريع وتحسين القدرة على التعلم، ويمكن الحصول على البروتينات من خلال تناول اللحوم، الأسماك، البيض، ومنتجات الألبان، وكذلك في المصادر النباتية مثل الفاصولياء والمكسرات.

الأطفال من عمر سنة إلى 3 سنوات يحتاجون إلى حوالي 13 جرامًا من البروتين يوميًا، بينما الأطفال من 4 إلى 8 سنوات يحتاجون إلى حوالي 19 جرامًا يوميًا.

الكربوهيدرات:

تعتبر الكربوهيدرات المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، وتوفر الكربوهيدرات الطاقة اللازمة للنشاط البدني والعمليات العقلية، وتشمل مصادر الكربوهيدرات الحبوب الكاملة، الفواكه، والخضروات، أما الكربوهيدرات المعقدة فتكون موجودة في الشوفان والأرز البني، حيث توفر الطاقة وتساعد في الحفاظ على إستقرار مستويات السكر في الدم.

يحتاج الأطفال إلى الكربوهيدرات في سن 4 إلى 8 سنوات ينحو 130 جرامًا يوميًا.

الدهون الصحية:

الدهون تعتبر من أهم العناصر اللازمة في النظام الغذائي للطفل، خاصة الدهون غير المشبعة مثل أوميغا-3، وأوميغا-6، حيث تلعب دورًا هامًا في تطوير الدماغ والحفاظ على صحة القلب، ويمكن الحصول عليها من تناول بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية مثل السلمون، المكسرات، وبذور الكتان، والجدير بالذكر أن الدهون تساعد أيضًا في امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان مثل فيتامينات A، D، E، وK.

يجب أن يحصل الأطفال على الدهون الصحية بنسبة حوالي 30-40% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية اللازمة للطفل.

الفيتامينات والمعادن:

تعتبر الفيتامينات والمعادن ضرورية للأطفال للحفاظ على صحة الجسم ، تشمل الفيتامينات المهمة:

- فيتامين A من الفيتامينات الضرورية للرؤية الجيدة ونمو الأنسجة ويتوفر في الجزر، البطاطا الحلوة، والسبانخ.

- فيتامين C الذي يعزز صحة الجهاز المناعي ويساعد في امتصاص الحديد، ويتوفر في الفواكه مثل البرتقال والفراولة.

- فيتامين D يساعد في امتصاص الكالسيوم وتعزيز صحة العظام، ويتوفر في الأسماك الدهنية والحليب.

- فيتامين E يعمل كمضاد للأكسدة ويعزز صحة الجلد، ويتوفر في المكسرات والبذور.

تعد المعادن من العناصر الأساسية لنمو الطفل ومن أهمها ما يلي:

- الكالسيوم مهم لتطوير العظام والأسنان، ويتوفر في الحليب، الزبادي، والجبن.

- الحديد يعد من العناصر الضرورية لتكوين خلايا الدم الحمراء، ويتوفر في اللحوم الحمراء، الدواجن، والفاصولياء.

الماء:

الماء هو عنصر حيوي يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، كما أنه يدعم وظائف الأعضاء، بالإضافة إلى تنظيم درجة حرارة الجسم، ولذا فالأطفال يحتاجون إلى شرب كميات كافية من الماء يوميًا، خاصةً إذا كانوا نشطين بدنيًا.

تختلف احتياجات الطفل للماء حسب العمر والنشاط البدني، لكن الأطفال عادةً يحتاجون إلى حوالي 1.2 إلى 1.5 لتر من الماء يوميًا.

أفضل الأطعمة لنمو الطفل:

أشار موقع Health line إلى العديد من الأطعمة التي تعتبر مثالية لنمو الطفل وتشمل ما يلي:

الخضروات الورقية:

مثل السبانخ والكرنب، التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن مثل الحديد وفيتامين K، ويمكن إضافة الخضروات الورقية في السلطات أو العصائر.

الفواكه الطازجة:

وتشمل البرتقال، التفاح، والمانجو، حيث أنها توفر الفيتامينات والألياف، ويمكن تناولها كوجبات خفيفة وصحية للأطفال.

الحبوب الكاملة:

توفر الحبوب الكاملة الكربوهيدرات والألياف اللازمة لصحة الطفل، وتساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة والهضم الجيد، ومنها الشوفان والأرز البني.

الأسماك الدهنية:

يمكن تقديم للأطفال الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، حيث أنها غنية بالأوميغا-3، وهي التي تدعم صحة الدماغ والعينين، ولذا ينصح بتناولها مرتين في الأسبوع.

اللحوم الخالية من الدهون:

تعتبر اللحوم الخالية من الدهون مثالية للأطفال ومن أهمها لحوم الدجاج واللحم البقري، التي توفر البروتينات والحديد الضروريين لنمو العضلات وتكوين الدم.

أفضل مكملات غذائية للأطفال:

في بعض الحالات، قد لا يحصل الطفل على العناصر الغذائية الكافية من خلال الطعام فقط، وهنا تأتي أهمية المكملات الغذائية، ومن المكملات التي قد تكون مفيدة للأطفال والتي يجب تناولها تحت إشراف الطبيب المختص ما يلي:

فيتامين D الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم وتعزيز صحة العظام.

أوميغا-3 حيث أنها تدعم تطوير الدماغ والعينين، ومن أهمها مكملات زيت السمك.

البروبيوتيك التي تحسن صحة الجهاز الهضمي وتعزز المناعة، وتتوفر في شكل مكملات غذائية أو يمكن الحصول عليها من خلال تناول الزبادي الذي يحتوي على البروبيوتيك الطبيعي.

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