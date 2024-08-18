شركة العملاق الصيني هواوي تطلق جهاز التلفاز الذكي V5 98 بتقنية عالية ومذهلة

الأحد 18 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_وكالات

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أعلنت العملاق الصيني هواوي اليوم عن جهاز التلفاز الذكي V5 98 الذي يأتي بتقنية Super MiniLED، وجودة عرض 4K، ويرتكز على نظام HarmonyOS 4.

يتميز جهاز تلفاز Huawei Smart V5 بشاشة بتقنية Super MiniLED Ultra HD بحجم 98 إنش، وجودة عرض 4K، كما تدعم الشاشة نمط إضاءة خلفية لتحسين التباين في الشاشة.

أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتدرج لوني بمعايير DCI-P3 بنسبة 95%، وتأتي بنسبة سطوع مركزي 750 nits، وتصل الشاشة في أقصى سطوع إلى نسبة 2000 nit. ويضم هذا الإصدار رقاقة معالج هواوي Honghu Swan 900، كما يرتكز الجهاز على واجهة HarmonyOS 4، ويأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة 64 جيجا بايت.

وفي النظام الصوتي يأتي جهاز Huawei Smart V5 باثنان من محركات المكبرات الصوتية لتعزيز التجربة الصوتية، كما تقدم هواوي جهاز تحكم عن بعد لاسلكي للتنقل والبحث، أيضاً يأتي الجهاز بعدد من مميزات الذكاء الإصطناعي، ويدعم الإدخال الصوتي.

وللإتصال يضم الجهاز منفذ HDMI 2.0، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB، وEthernet، مع كاميرة بالذكاء الإصطناعي لمكالمات الفيديو، ويتميز الجهاز بوزن 63 كجم، وأبعاد 2176.2 في 1256 في 65مم