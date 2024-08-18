شركة العملاق الصيني هواوي تطلق جهاز التلفاز الذكي V5 98 بتقنية عالية ومذهلة الذكاء الصناعي يدخل في شركات التجارة الإلكترونية للبيع بتجزئة والجملة لتحسين عملياتها هيومن رايتس ووتش تكشف ما لحق باليمنيين جراء اغلاق المقرات الأممية في مناطق المليشيا وتدين قمع الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة مدارس مأرب تفتح أبوابها ونائب وزير التربية يدشين العام الدراسي الجديد وصف الوضع في مأرب بالكارثة.. تقرير حديث يكشف بالأرقام خسائر وأضرار الأمطار والسيول التي اجتاحت المحافظة يوم 11 أغسطس نجم ريال مدريد السابق قريبا في الدوري السعودي وخبر سار بالنسبة لرونالدو إحصائية جديدة بضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة التي ضربت اليمن مؤخرا رونالدو في مباراة الهلال.. احباط كبير وتصرفات غير مقبولة والدعيع يعلق: ''هذا تصرف غير محترم'' السعودية تطلق منصة جديدة للتوظيف أرقام مخيفة نشرها الدفاع المدني في غزة لعدد الجثث التي تبخرت وجثث شهداء أخرين ما تزال تحت الأنقاض
أعلنت العملاق الصيني هواوي اليوم عن جهاز التلفاز الذكي V5 98 الذي يأتي بتقنية Super MiniLED، وجودة عرض 4K، ويرتكز على نظام HarmonyOS 4.
يتميز جهاز تلفاز Huawei Smart V5 بشاشة بتقنية Super MiniLED Ultra HD بحجم 98 إنش، وجودة عرض 4K، كما تدعم الشاشة نمط إضاءة خلفية لتحسين التباين في الشاشة.
أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتدرج لوني بمعايير DCI-P3 بنسبة 95%، وتأتي بنسبة سطوع مركزي 750 nits، وتصل الشاشة في أقصى سطوع إلى نسبة 2000 nit. ويضم هذا الإصدار رقاقة معالج هواوي Honghu Swan 900، كما يرتكز الجهاز على واجهة HarmonyOS 4، ويأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة 64 جيجا بايت.
وفي النظام الصوتي يأتي جهاز Huawei Smart V5 باثنان من محركات المكبرات الصوتية لتعزيز التجربة الصوتية، كما تقدم هواوي جهاز تحكم عن بعد لاسلكي للتنقل والبحث، أيضاً يأتي الجهاز بعدد من مميزات الذكاء الإصطناعي، ويدعم الإدخال الصوتي.
وللإتصال يضم الجهاز منفذ HDMI 2.0، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB، وEthernet، مع كاميرة بالذكاء الإصطناعي لمكالمات الفيديو، ويتميز الجهاز بوزن 63 كجم، وأبعاد 2176.2 في 1256 في 65مم