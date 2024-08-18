الذكاء الصناعي يدخل في شركات التجارة الإلكترونية للبيع بتجزئة والجملة لتحسين عملياتها

الأحد 18 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_وكالات

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هذه الحلقة الثانية من سلسلة تركز على تأثير برامج المحادثة التي تعمل بالذكاء الصناعي والذكاء الصناعي التوليدي في صناعات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية. في قطاع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية)، يمتد تأثير الذكاء الصناعي إلى ما هو أبعد من مجرد برامج المحادثة الآلية.

إذ أصبح بإمكان البائعين وتجار التجزئة الآن الاستفادة من مجموعة متنامية من أدوات الذكاء الصناعي التوليدية التي يمكن دمجها بسهولة في عملياتهم التجارية. وتسمح لهم هذه الأدوات بالاستفادة الكاملة من التكنولوجيا المتطورة، وتحسين الكفاءة، وتعزيز تجارب العملاء، والبقاء قادرين على المنافسة في سوق سريعة التطور.

من المتوقع أن يشهد سوق الذكاء الصناعي التوليدي نموًا كبيرًا، إذ تشير التوقعات إلى أنه سيتوسع من 40 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2032. وتمثل هذه الزيادة الهائلة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 42%، وفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg Intelligence في يوليو/ تموز 2023.

دور الذكاء الصناعي التوليدي في التجارة الإلكترونية

يقدم الذكاء الصناعي التوليدي فوائد كبيرة لتجار التجزئة عبر الإنترنت في جميع مراحل عملهم، من المراحل الأولية لإنشاء قوائم المنتجات إلى تقديم الدعم بعد البيع.

تتيح WooCommerce، وهي منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر تعمل بنظام ووردبريس، لتجار التجزئة عبر الإنترنت تحسين عملياتهم من خلال دمج العديد من المكونات الإضافية التي تعمل بالذكاء الصناعي.

يمكن لهذه المكونات الإضافية أتمتة وتحسين العديد من جوانب عملية التجارة الإلكترونية، مثل تقديم توصيات مخصصة للمنتجات بناءً على سلوك العملاء، وإدارة مستويات المخزون، وتحسين محرك البحث (SEO) لتحسين الرؤية، وتوفير تحليلات مفصلة لاتخاذ القرارات المستنيرة، وإرسال رسائل بريد إلكتروني تسويقية مخصصة، وحتى دمج روبوت محادثة يعمل بالذكاء الصناعي ليكون بمثابة مساعد تسوق افتراضي، ما يعزز مشاركة العملاء ودعمهم. في العام الماضي، قدمت شركة Shopify، وهي منصة برمجيات قائمة على الاشتراك (SaaS)، Shopify Magic، وهي مجموعة من الأدوات التي تعمل بالذكاء الصناعي والمصممة لتعزيز جوانب مختلفة من عمليات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

تستفيد هذه المجموعة من تقنيات الذكاء الصناعي المتقدمة، بما في ذلك نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، لتوفير دعم شخصي ذي صلة بالسياق عبر بناء المتجر والتسويق ودعم العملاء وإدارة المكتب الخلفي. يمكن لـ Shopify Magic إنشاء نص لوصف المنتج وكتابة البريد الإلكتروني والعناوين، ما يساعد تجار التجزئة على إنشاء محتوى جذاب بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، فهي تتضمن ميزات مثل فصل الموضوع تلقائيًا في الصورة عن الخلفية، ما يسمح بإزالة الخلفية بسلاسة واستبدالها بمشاهد أو ألوان ثابتة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الصناعي، وبالتالي تبسيط عملية إنشاء صور منتجات جذابة بصريًا.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات التجارة الإلكترونية الكبرى، بما في ذلك أمازون وإيباي أدوات الذكاء الصناعي التوليدية لمساعدة تجار التجزئة على إنشاء قوائم منتجات أكثر جاذبية.

في سبتمبر/ أيلول من العام السابق، أطلقت أمازون ميزات تسمح للبائعين باستخدام الذكاء الصناعي لإنشاء أوصاف المنتج والعناوين وتفاصيل القوائم الأخرى الأكثر تفصيلاً وجاذبية.

وفي نفس الوقت تقريبًا، أصدرت إيباي أداة مماثلة تسمى "أداة القائمة السحرية"، التي تولد تلقائيًا عناوين وأوصاف المنتجات بناءً على الصور التي قام البائع بتحميلها.

تم تصميم هذه الأدوات التي تعمل بالذكاء الصناعي لجعل عملية إدراج المنتجات أسرع وأكثر كفاءة لتجار التجزئة عبر الإنترنت.

تقدر شركة ماكينزي أن الذكاء الصناعي التوليدي سيكون له التأثير الأكبر في أربعة مجالات عمل رئيسية: المبيعات والتسويق، وعمليات العملاء، وهندسة البرمجيات، والبحث والتطوير. وعلى وجه التحديد، تتوقع أن 75% من إجمالي الفوائد والقيمة التي يخلقها الذكاء الصناعي التوليدي ستأتي من هذه الوظائف