مدارس مأرب تفتح أبوابها ونائب وزير التربية يدشين العام الدراسي الجديد

الأحد 18 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس /عبدالله العطار

عدد القراءات 59

دشن نائب وزير التربية الدكتور علي العباب ومعه وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، اليوم. بدء العام الدراسي الجديد في جميع المدارس لهذا العام 2024م/ 2025م.

وخلال التدشين الذي اقيم بمدرستي الشهيد محمد هايل الأساسيةللبنات وثانوية الميثاق للبنين بمدينة مأرب اشار العباب والفاطمي إلى تزامن التدشين للعام الدراسي هذا العام مع تدشين توزيع الكتاب المدرسي وهو مايعد انتصاراً للجبهة التربوية.

واشادا بمستوى إقبال الطلاب والطالبات وانتظام العملية التعليمية في يومها الأول لبدء الدراسة وفق التقويم المدرسي، والذي يعكس الوعي والإرادة بأهمية العلم والتعليم.

واكد العباب والفاطمي أهمية تضافر الجهود لإنجاح العام الدراسي الجديد وتحسين جودة مخرجاته.

ولفتا إلى ما تقوم به مليشيا الحوثي الارهابيه من تدمير ممنهج للقطاع التربوي و تشويه للمناهج ومسخ للهوية اليمنية .

يشار الي ان الزيادة الطلابية في المحافظة بلغت 200 في المائة، جراء استمرار النزوح الى المحافظة.