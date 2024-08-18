مدارس مأرب تفتح أبوابها ونائب وزير التربية يدشين العام الدراسي الجديد وصف الوضع في مأرب بالكارثة.. تقرير حديث يكشف بالأرقام خسائر وأضرار الأمطار والسيول التي اجتاحت المحافظة يوم 11 أغسطس نجم ريال مدريد السابق قريبا في الدوري السعودي وخبر سار بالنسبة لرونالدو إحصائية جديدة بضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة التي ضربت اليمن مؤخرا رونالدو في مباراة الهلال.. احباط كبير وتصرفات غير مقبولة والدعيع يعلق: ''هذا تصرف غير محترم'' السعودية تطلق منصة جديدة للتوظيف أرقام مخيفة نشرها الدفاع المدني في غزة لعدد الجثث التي تبخرت وجثث شهداء أخرين ما تزال تحت الأنقاض محافظتان في اليمن تشهدان أعلى معدل في سوء التغذية تواجهان أعلى معدلات التقزم النشرة الجوية تتوقع هطول أمطار غزيرة جداً على 16 محافظة في اليمن.. تعرف عليها ''3 مليار دولار رفض أردوغان تسليمها لأبناء إسماعيل هنية''.. أنقرة تفند وتكشف الحقيقة
كشف تقرير حديث صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، ارتفاع أعداد الضحايا من الوفيات جراء الأمطار، التي تساقطت بغزارة على المحافظة في 11 أغسطس/ آب الجاري، إلى 8 نازحين منهم 4 نساء وطفل و3 رجال.
وأكد التقرير إن كارثة الأمطار والسيول التي ضربت محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن) ضاعفت بشكل مباشر من معاناة الأسر النازحة في المخيمات.
وعن الإصابات قال التقرير إنها ارتفعت إلى 34 إصابة، مشيراً إلى تسبب العواصف بتأثيرات واسعة على مساكن النازحين في 111 مخيماً وموقعاً، موضحًا أن أعداد الأسرار المتضررة بشكل كلي وصل إلى (3,673) فيما تضررت جزئياً (8,689) أسرة.
التقرير تضمن إحصائية للمرافق العامة المتضررة منها 7 مدارس، قال إنه التضرر فيها كلياً، بينما تضررت جزئياً 15 مدرسة، وعدد 3 مرافق صحية.
ووفق إحصائية الوحدة، فإن مديرية مدينة مأرب هي الأكثر تضرراً، بعدد 2,765، أسرة تضرراً كلياً، بينما تضررت جزئيا 4,870 أسرة. وأتت مديرية مأرب الوادي في المرتبة الثانية من حيث الأضرار حيث تضررت كلياُ 680 أسرة وجزئياً 2,610، وفي المرتبة الثالثة مديرية حريب بتضرر كلي لـ 158 أسرة بينما تضررت بشكل جزئي 889.
وتضررت كلياً 70 أسرة في مديرية رغوان، و320 أسرة تضررت بشكل جزئي.
وأشار التقرير إلى أن السيول تسببت بتلف كبير للمأوى الطارئ، والمأوى الانتقالي ومواد الإيواء والغذاء، وقال "لم تقتصر الأضرار على جانب المأوى بل تعدتها إلى انقطاع الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والخدمات الصحية".
تقرير الوحدة التنفيذية وصف الوضع في مأرب بالكارثة التي تستوجب الاستنفار وحشد كل الجهود لمعالجة ما خلفته الأمطار من أضرار.
وأوضح أنه بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة المحلية وشركاء العمل الإنساني، إلا إن الكثير من النازحين في المخيمات ما يزالون يعيشون أوضاعاً إنسانية سيئة وبالغة التعقيد.
وقال إن نسبة التدخلات بلغت 12 %، في كل القطاعات، من إجمالي الاحتياجات مشيراً إلى فجوة كبيرة تستدعي حشد الجهود لسد هذه الفجوات والتخفيف من معاناة الأسر.
والأحد الماضي شهدت محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، أمطار غزيرة وعواصف رعدية شديدة مصحوبة بالرياح والبرد والصواعق استمرت لساعات، أسفرت عن أضرار كبيرة في مخيمات النازحين والخدمات العامة.