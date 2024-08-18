نجم ريال مدريد السابق قريبا في الدوري السعودي وخبر سار بالنسبة لرونالدو

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يجري القائد السابق لفريقي ريال مدريد وإشبيلية الإسبانيين، سيرخيو راموس، مفاوضات متقدمة من أجل الانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن راموس سينتقل إلى الدوري الأمريكي أو السعودي هذا الصيف، لا سيما أنه يجري مفاوضات الآن مع نادي النصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين المدافع الإسباني المخضرم ونادي النصر تتقدم بسرعة، ومن الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي في الأيام المقبلة.
وأوضحت أنه إذا اكتملت الصفقة، سيجتمع راموس مرة أخرى مع صديقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ناد واحد، بعد أن تزاملا لمدة 9 سنوات في ريال مدريد.
خاض سيرخيو راموس (38 عاما) الموسم الماضي، مع فريق إشبيلية، لكنه أنهى عقده في يونيو 2024.