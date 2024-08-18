رونالدو في مباراة الهلال.. احباط كبير وتصرفات غير مقبولة والدعيع يعلق: ''هذا تصرف غير محترم''

الأحد 18 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، عن منصة التتويج، بعد هزيمة فريقه أمام الهلال (4-1)، مساء امس السبت، وذلك في نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

وأظهرت قناة النقل الرسمي "ssc" مغادرة رونالدو أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، فور انتهاء المباراة.

وأصيب النجم البرتغالي المخضرم، الذي سجل هدف التقدم لفريق النصر في نهاية الشوط الأول، بإحباط كبير بعد "ريمونتادا" الهلال برده بأربعة أهداف متتالية.

وظهر رونالدو في منتصف الملعب، وهو يشيح بيده غاضبا، كما أشار إلى بعض رفاقه بأنهم نائمون.

وفشل كريستيانو رونالدو 39 عاما، في التغلب على نادي الهلال، منذ انتقاله إلى صفوف النصر، إلا في مباراة واحدة، كانت في نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وتعليقا على تصرف رونالدو بعدم صعوده لاستلام الميدالية الفضية، قال محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال السعودي أن تصرف رونالدو غير محترم و النصر أكبر منه.