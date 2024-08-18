السعودية تطلق منصة جديدة للتوظيف أرقام مخيفة نشرها الدفاع المدني في غزة لعدد الجثث التي تبخرت وجثث شهداء أخرين ما تزال تحت الأنقاض محافظتان في اليمن تشهدان أعلى معدل في سوء التغذية تواجهان أعلى معدلات التقزم النشرة الجوية تتوقع هطول أمطار غزيرة جداً على 16 محافظة في اليمن.. تعرف عليها ''3 مليار دولار رفض أردوغان تسليمها لأبناء إسماعيل هنية''.. أنقرة تفند وتكشف الحقيقة عدن: البنك المركزي يعرض 50 مليون دولار للبيع طبيعة الإنفجارات التي سمعت جنوب لحج وشمال عدن 7 سلوكيات مذهلة وغريبة و تُعتبر من علامات على العبقرية والذكاء الطيران الإسرائيلي يعود مت جديد في قصف هستيري و مقتل 12 فلسطينيا لقطاع غزة تسريبات جديدة من مفاوضات الدوحة وأنباء عن تجاهل شروط السنوار ونتنياهو.
أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم الأحد، رصد ما يقارب 1760 شهيداً تبخرت جثامينهم بسبب استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دولياً على قطاع غزة. وأشار الدفاع المدني، في بيان صحفي، إلى أن الشهداء "لم تسجل بياناتهم في سجلات الجهات الحكومية".
وأضاف البيان: "توجد قرابة 8240 مواطناً أخفاهم الاحتلال قسراً ولم نعلم مصيرهم حتى الآن"، إضافة إلى "وجود 2210 جثامين اختفت من مقابر متفرقة في قطاع غزة".
وأكد الدفاع المدني وجود نحو 10 آلاف شهيد ما يزالون تحت الأنقاض والمنازل المدمرة جراء قصف جيش الاحتلال، قائلاً: "لم تتمكن طواقمنا من انتشالهم حتى الآن بسبب الحصار المفروض من الاحتلال واستهداف جيش الاحتلال الرافعات والحفارات والكباشات بشكل يخالف الحق في الوصول إلى رفات الشهداء وإكرامهم بالدفن وفق الأدلة الخاصة بالتعامل مع الجثامين".