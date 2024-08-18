أرقام مخيفة نشرها الدفاع المدني في غزة لعدد الجثث التي تبخرت وجثث شهداء أخرين ما تزال تحت الأنقاض

الأحد 18 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم الأحد، رصد ما يقارب 1760 شهيداً تبخرت جثامينهم بسبب استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دولياً على قطاع غزة. وأشار الدفاع المدني، في بيان صحفي، إلى أن الشهداء "لم تسجل بياناتهم في سجلات الجهات الحكومية".

وأضاف البيان: "توجد قرابة 8240 مواطناً أخفاهم الاحتلال قسراً ولم نعلم مصيرهم حتى الآن"، إضافة إلى "وجود 2210 جثامين اختفت من مقابر متفرقة في قطاع غزة".

وأكد الدفاع المدني وجود نحو 10 آلاف شهيد ما يزالون تحت الأنقاض والمنازل المدمرة جراء قصف جيش الاحتلال، قائلاً: "لم تتمكن طواقمنا من انتشالهم حتى الآن بسبب الحصار المفروض من الاحتلال واستهداف جيش الاحتلال الرافعات والحفارات والكباشات بشكل يخالف الحق في الوصول إلى رفات الشهداء وإكرامهم بالدفن وفق الأدلة الخاصة بالتعامل مع الجثامين".